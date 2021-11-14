مشکلی در عرضه سوخت در مناطق زلزله زده استان هرمزگان وجود ندارد

امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل در مناطق زلزله زده استان هرمزگان گفت: هیچ مشکلی در عرضه سوخت وجود ندارد و تا به این لحظه هیچ موردی از وقوع سانحه در جایگاه‌های سوخت حتی در مناطق زلزله زده گزارش نشده است و تنها چند مورد ازدحام در مقابل جایگاه‌های سوخت گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه ستاد مدیریت بحران در استان هرمزگان با حضور مسئولین شرکت پخش فرآورده‌های سوختی و انجمن جایگاه‌داران برگزار شده، افزود: از مردم می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند و طبق روال معمول سوخت‌گیری انجام دهند.

رضا نواز تأکید کرد: سوختگیری در جایگاه‌ها به طور شبانه‌روزی و بی‌وقفه ادامه خواهد داشت و تحت هیچ شرایطی قطع نخواهد شد.

وی تأکید کرد: در صورت بروز هر مشکلی در جایگاه‌های استان، اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود.