تزریق بیش از ۲ میلیون دز واکسن کرونا در کرمانشاه

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هم اکنون ۹ شهرستان استان کرمانشاه در وضعیت نارنجی و پنج شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

وی افزود: روند نزولی پیک پنجم کرونا در استان کرمانشاه ادامه داشته و تاکنون ۳۵۶ نفر بر اثر ابتلاء به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری و ۱۷ نفر نیز در شرایط وخیم قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره فرایند واکسیناسیون کرونا در استان کرمانشاه، تصریح کرد: از ابتدای آغاز فرایند واکسیناسیون در استان کرمانشاه ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۸۵ دز واکسن کرونا در استان کرمانشاه تزریق شده است.

مرادی بیان کرد: از مجموع واکسن تزریق شده یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۸۷ دز نوبت اول، ۹۷۷ هزار و ۶۷۷ دز نوبت دوم و ۱۳ هزار ۸۲۱ دز مربوط به نوبت سوم واکسن کرونا در استان کرمانشاه است.

وی خاطر نشان کرد: افراد ۶۵ تا ۷۰ ساله با ۹۱.۹ درصد بیشترین درصد دز اول و رده سنی ۷۵ تا ۸۰ ساله با ۸۵‌.۴ درصد بیشترین درصد دز دوم واکسن را در استان کرمانشاه تزریق کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: در میان نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله استان کرمانشاه ۸۷.۱ درصد دز اول و ۵۲.۱ درصد دز دوم واکسن کرونا خود را دریافت کردند.

مرادی با اشاره به واکسیناسیون کرونا در شهرستان‌های استان کرمانشاه، گفت: در میان جمعیت هدف استان کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب با ۹۳ درصد دز اول و در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال شهرستان گیلانغرب با ۹۸ درصد و در رده سنی بالای ۱۸ سال نیز شهرستان سرپل ذهاب با ۹۳.۷ درصد بالاترین درصد واکسیناسیون را دارا هستند.