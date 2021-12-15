به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان مقدس رضوی در پنجمین اجلاسیه آستان های مقدس و بقاع های متبرکه که امروز چهارشنبه ۲۴ آذرماه به میزبانی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: اظهارات تفرقه انگیزانه ای که در خلال یکی از نمازهای جمعه توسط یک امام جمعه اهل سنت بیان شد را محکوم می‌کنم.در این شرایط و موقعیت بیان سخنان تحریک آمیز و سخیف و بر خلاف اصول دین و آیات قرآن ذهن هر انسان آگاهی را به این سمت می‌کشاند که این آتش پراکنی ها از سوی دشمن ساخته است و آنها از هر سو به دنبال تفرقه در جامعه اسلامی هستند. به خصوص دولت استعمارگر انگلیس که در ایجاد تفرقه میان فرقه‌های اسلامی دارای تجربیاتی است . از علمای روشن بین و متعهد اهل سنت که این سخنان سخیف را محکوم کردند تشکر کنم.

حجت الاسلام مروی ادامه داد: آستان های مقدس می‌توانند در احیای سنت‌های اصیل فراموش شده و یا کمرنگ شده تلاش کنند و سنت‌های خوب و بسیار ارزشمندی مانند جلسات خانگی قرائت قرآن را پیگیری کنند. در گذشته وجود جلسات هفتگی قرآن خیلی برکات داشت. یک رقابت صمیمی و دینی را رقم میزد که مقداری متأسفانه کمرنگ شده است. روضه‌های خانگی امری بسیار ارزشمند بود که اگر تعطیل شود جایشان را اموری دیگر خواهد گرفت. اگر ما نتوانیم با دوره‌های قرآن این نیاز مردم را برطرف کنیم جشن تولدها و جشن‌های غربی که بار دینی و اسلامی ندارد آن را پر می‌کند و ما می‌توانیم به برکت آستان ها این کار را انجام دهیم.

وی افزود: آستان های مقدس در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و انقلابی باید وحدت رویه و هماهنگی داشته باشند. که مصداقش در زمان کرونا اتفاق افتاد و من خبر دارم از جلساتی که بین تولیت‌ها در شیوع کرونا رقم خورد. در آن زمان هماهنگی‌های زیادی انجام شد و تجربه خوبی بود و می‌توانیم در حوزه‌های دیگر باید وحدت‌ها رویه در حوزه‌های دیگر را ادامه دهیم. این امر می‌تواند در حوزه‌های مختلف مثل تحویل سال نو در آستان ها هم باشد و آنها با هماهنگی با هم کار مشترک نو و جذابی همراه با حفظ معنویت را انجام دهند.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار داشت: ما به عنوان تولیت آستان ها نسبت به مجاورین کم کاری و از آنها غفلت کرده ایم و لازم است برای آنها برنامه ریزی کنیم. بیشترین سرمایه گذاری و فکر را در حوزه‌های زائرین انجام داده ایم، حال آنکه اگر بخواهیم زائر را تحت تأثیر فرهنگ ائمه قرار دهیم اول باید مجاورین را تحت تأثیر فرهنگ ائمه تربیت کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه‌های اجتماعی باید فعال شویم و اگر بخواهیم به لحاظ فرهنگی در جامعه تحت تأثیر قرار دهیم باید در حوزه اجتماعی فعال باشیم. مسیحیت در هر حوزه‌ای که تأثیر داشته فعالیت خود را با ابزار خدماتی و اجتماعی انجام داده و در آن مسیحیت را تبلیغ کرده است .ما باید در این زمینه فعال باشیم. تأسیس بیمارستان، آزادی زندانیان و دیگر فعالیت‌هایی از این قسم باید از سمت آستان ها توسعه پیدا کند. اگر از ظرفیت این آستان های شریف به درستی استفاده کنیم دادگستری‌ها تعطیل می شوند و می توانیم به برکت این انوار الهی بسیار از مسائل اجتماعی را حل کنیم.