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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۹

طی پیامی مطرح شد؛

تسلیت رهبرانقلاب در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی

تسلیت رهبرانقلاب در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با صدور پیامی درگذشت والده حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت والده حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل لنکرانی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی دامت‌افاضاته

درگذشت والده‌ی مکرّمه رحمةالله‌علیها را به جنابعالی و دیگر بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و رضوان الهی را برای ایشان و نیز والد مکرّم مرحوم آیةالله فاضل لنکرانی مسئلت می‌نمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۴ آذر ۱۴۰۰

کد مطلب 5376311

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