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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۷

همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه؛

مراسم قرائت دعای کمیل در کربلای معلی برگزار می‌شود

مراسم قرائت دعای کمیل در کربلای معلی برگزار می‌شود

مراسم هفتگی قرائت دعای کمیل این هفته همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه در کربلای معلی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتگی قرائت دعای کمیل این هفته همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه در کربلای معلی برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی پنجشنبه بیست و پنجم آذرماه با سخنرانی حجت الاسلام حسین کاردان و قرائت دعای کمیل توسط احمد زین العابدین برگزار خواهد شد.

گفتنی است این برنامه از ساعت ۱۹:۳۰ پنجشنبه به همت هیأت رزمندگان اسلام و ستاد بازسازی عتبات عالیات برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود این مراسم هر هفته روزهای پنجشنبه به همت هیأت رزمندگان اسلام و با مشارکت ستاد بازسازی عتبات عالیات، سازمان صداوسیما و موکب محبان علی ابن ابی‌طالب (ع) در صحن عقیله بنی‌هاشم در کربلای معلی برگزار و از شبکه قرآن و معارف سیما به صورت زنده پخش شود.

کد مطلب 5376416
فاطمه علی آبادی

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