به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتگی قرائت دعای کمیل این هفته همزمان با آغاز دهه اول فاطمیه در کربلای معلی برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی پنجشنبه بیست و پنجم آذرماه با سخنرانی حجت الاسلام حسین کاردان و قرائت دعای کمیل توسط احمد زین العابدین برگزار خواهد شد.

گفتنی است این برنامه از ساعت ۱۹:۳۰ پنجشنبه به همت هیأت رزمندگان اسلام و ستاد بازسازی عتبات عالیات برگزار می‌شود.

یادآور می‌شود این مراسم هر هفته روزهای پنجشنبه به همت هیأت رزمندگان اسلام و با مشارکت ستاد بازسازی عتبات عالیات، سازمان صداوسیما و موکب محبان علی ابن ابی‌طالب (ع) در صحن عقیله بنی‌هاشم در کربلای معلی برگزار و از شبکه قرآن و معارف سیما به صورت زنده پخش شود.