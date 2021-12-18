میزبان مسابقات کشتی قهرمانی ۲۰۲۳ اروپا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی مکان برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی اروپا در ۲۰۲۳ را تعیین کرد و بر این اساس پس از برگزاری رقابتهای قهرمانی سال ۲۰۲۲ اروپا در مجارستان، باکو برای سومین بار میزبان مسابقات کشتی اروپا خواهد بود.
پیش از این باکو ۲ بار میزبانی مسابقات اصلی قارهای را دریافت کرده بود. در سال ۲۰۰۲ کشتیگیران آزاد در شهر بادها و روشناییها به رقابت پرداختند و در سال ۲۰۱۰ هم نمایندگان ۳ رشته آزاد، فرنگی و زنان در این مسابقات شرکت کردند.
نام دو نامزد برای مسابقات کشتی قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۳ مطرح بود که علاوه بر آذربایجان، کرواسی نیز خواهان میزبانی این مسابقات بود.
به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای کشتی آزاد و فرنگی روسیه همواره در رقابتهای قهرمانی اروپا بهترین عملکرد را داشتند و بیشترین قهرمانی در قاره سبز مربوط به این کشور است.
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