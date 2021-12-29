هوشنگ جاوید پژوهشگر شناخته شده موسیقی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: مدتی پیش در ادامه پروژه مشاهیر موسیقی خراسان که به همت حوزه هنری استان خراسان رضوی در حال انجام است، پروژه عثمان محمدپرست از هنرمندان برگزیده موسیقی نواحی خراسان با نام «خنیاگر تنها» به اتمام رسانده و آن را تحویل دادم. این پروژه در برگیرنده نکات متفاوتی از زندگی هنری استاد عثمان محمد پرست است که می‌تواند برای علاقه مندان موسیقی اقوام جالب توجه باشد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌هایی که به تازگی با حمایت مرکز موسیقی حوزه هنری آن را آغاز کرده‌ام و می‌توانم اذعان کنم که یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که طی سال‌های اخیر روی آن متمرکز شده‌ام، پروژه «مناقب‌خوانی مهدوی» است. پروژه‌ای که با حضور تعدادی از هنرمندان افغانستانی در قالب قوالی اجرا می‌شود و قرار است به صورت صوتی و تصویری توسط حوزه هنری پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

این پژوهشگر گفت: این برنامه اولین بار است که در حال تجربه شدن است و اثری در حوزه قوالی و آوازهای هراتی است که من آن را بر اساس حوصله کم مخاطبان امروز جامعه به ویژه مخاطبان عام و جوانان تنظیم کردم. تنظیمی که بسیار کار سختی برایم بود و من تلاش کردم آن را با شعر شاعران مختلف معاصر ترکیب کنم که دربرگیرنده ارزش‌های عرفانی و معنوی و عاشقانه ای است که بسیار می‌تواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

جاوید افزود: آنچه در این پروژه صورت گرفته، انتخاب آثار موسیقایی مختلف در حوزه قوالی و مناقب خوانی روی راگ های مختلف قوالی است که می‌توان گفت دربرگیرنده تجربه‌های بسیار متفاوتی در این حوزه است و امیدوارم شرایط به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که بتواند مورد توجه شنوندگان باشد.