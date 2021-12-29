۹ دی روز تجلی اتحاد و انسجام ملی با محوریت ولایت است

حجت یزدویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۹ دی یک حماسه مهم تاریخی و ماندگار بوده که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم زده شد و این روز تجلی الهی اتحاد و انسجام ملت حول محور ولایت است.

وی افزود: حضور مردم در صحنه و ایجاد حماسه ۹ دی به دشمنان اسلام ثابت کرد پشتوانه و اساس انقلاب ما مردمی بوده و انقلاب اسلامی ایران به پشتوانه مردم شکل گرفته است.

سرپرست فرمانداری گرگان خاطرنشان کرد: برنامه های زیادی برای روز بصیرت در شهرستان گرگان پیش بین و در همین راستا شورای اداری شهرستان تشکیل شد و اقدامات و فعالیت های دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برنامه ریزی شده است.

یزدویی با اشاره به اینکه برگزاری نشست هم افزایی با روسای اتحادیه اصناف و بخش های خصوص که در این زمینه نقش آفرینی داشتند، از دیگر برنامه های این ایام در شهرستان گرگان است، تصریح کرد: شب شعر، تجمع اقشار مختلف مردم در مصلی گرگان، گردهمایی در مساجد، تبیین بصیرت افزایی با حضور جوانان فعال، میزگرد، محفل انس با قرآن و دیگر موارد از برنامه های پیش بینی شده برای گرامیداشت ایام الله ۹ دی در شهرستان گرگان است.