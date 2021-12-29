خرما باید از حالت سنتی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر متکان عصر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر ظرفیتهای خوبی در عرصه کشاورزی وجود دارد که باید از این ظرفیتها به خوبی استفاده شود.
وی به کیفیت بالای خرما در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: باید به سمت استفاده از روشهای نوین کشاورزی حرکت شود و خرما از حالت سنتی خارج شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی استفاده از روشهای مکانیزه و مدرن در حوزه خرما را یکی از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی دانست.
وی بر سرعت بخشی در اجرای طرحهای آبیاری نوین در اراضی کشاورزی بویژه نخلستان تاکید کرد و افزود: برای صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات، امسال برنامهریزی ویژهای تدوین شده است.
متکان با اشاره به تولید نیمی از میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تصریح کرد: توجه به فناوری پیشرفته برای افزایش محصول آبزیان در این استان در اولویت است.
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