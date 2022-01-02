باغ موزه سنندج با تاکید بر نقش مردم در دفاع مقدس طراحی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، اظهار داشت: این یک نقص است که در کردستان به عنوان استانی که مستقیماً با جنگ تحمیلی درگیر بوده باغ موزه دفاع مقدس نداریم و این نقص را باید با طراحی یک کار برجسته جبران کنیم.

وی عنوان کرد: باغ موزه سنندج باید با تاکید بر نقش استان، مردم و پیشمرگان مسلمان کرد در دفاع مقدس طراحی و اجرا شود.

استاندار کردستان در بحث اختلاف نظر شهرداری سنندج و بنیاد حفظ آثار استان در خصوص جابجایی محل اجرای این پروژه، ضمن اشاره به صرف هزینه مطالعه و طراحی توسط بنیاد، بیان کرد: باغ موزه دفاع مقدس حالت پادگانی ندارد بلکه برای استفاده مردم است و منع تردد ندارد، لذا شهرداری می‌تواند طبق برنامه ریزی خود برای محوطه‌سازی و ایجاد فضای سبز در سایر اراضی این محوطه، اقدام کند.

وی با تاکید بر اهمیت ساخت باغ موزه دفاع مقدس در کردستان، یادآور شد: از جمله پیشنهادات استان در سفر رئیس جمهور، این پروژه خواهد بود و پیگیری می‌کنیم تا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرای آن را برعهده بگیرد.

زارعی‌کوشا در خصوص یادمان‌های شهدای استان خواستار همکاری فرمانداری‌ها با بنیاد حفظ آثار و آماده سازی فضا برای برقراری سفرهای راهیان نور پس از ۲ سال وقفه شد.

در این جلسه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آثار از تشیع پیکر یک شهید گمنام و یک شهید تفحص شده شهرستان سقز در روز چهارشنبه و برپایی شب وداع این شهدا خبر داد و افزود: ۲۵۰ شهید تفحص شده در ۲۱ استان کشور تشیع خواهند شد که یکی از این شهدا در سنندج تشیع و در محل صدا و سیمای استان دفن خواهد شد.

به گفته سردار مالکی، ۳۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۱۷ یادمان شهدا در ۱۰ شهرستان استان مدفن دارند.