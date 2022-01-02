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۱۲ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۰۴

استاندار کردستان:

باغ موزه سنندج با تاکید بر نقش مردم در دفاع مقدس طراحی شود

باغ موزه سنندج با تاکید بر نقش مردم در دفاع مقدس طراحی شود

سنندج- استاندار کردستان گفت: باغ موزه سنندج باید با تاکید بر نقش استان، مردم و پیشمرگان کُرد در دفاع مقدس طراحی و اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، اظهار داشت: این یک نقص است که در کردستان به عنوان استانی که مستقیماً با جنگ تحمیلی درگیر بوده باغ موزه دفاع مقدس نداریم و این نقص را باید با طراحی یک کار برجسته جبران کنیم.

وی عنوان کرد: باغ موزه سنندج باید با تاکید بر نقش استان، مردم و پیشمرگان مسلمان کرد در دفاع مقدس طراحی و اجرا شود.

استاندار کردستان در بحث اختلاف نظر شهرداری سنندج و بنیاد حفظ آثار استان در خصوص جابجایی محل اجرای این پروژه، ضمن اشاره به صرف هزینه مطالعه و طراحی توسط بنیاد، بیان کرد: باغ موزه دفاع مقدس حالت پادگانی ندارد بلکه برای استفاده مردم است و منع تردد ندارد، لذا شهرداری می‌تواند طبق برنامه ریزی خود برای محوطه‌سازی و ایجاد فضای سبز در سایر اراضی این محوطه، اقدام کند.

وی با تاکید بر اهمیت ساخت باغ موزه دفاع مقدس در کردستان، یادآور شد: از جمله پیشنهادات استان در سفر رئیس جمهور، این پروژه خواهد بود و پیگیری می‌کنیم تا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرای آن را برعهده بگیرد.

زارعی‌کوشا در خصوص یادمان‌های شهدای استان خواستار همکاری فرمانداری‌ها با بنیاد حفظ آثار و آماده سازی فضا برای برقراری سفرهای راهیان نور پس از ۲ سال وقفه شد.

در این جلسه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آثار از تشیع پیکر یک شهید گمنام و یک شهید تفحص شده شهرستان سقز در روز چهارشنبه و برپایی شب وداع این شهدا خبر داد و افزود: ۲۵۰ شهید تفحص شده در ۲۱ استان کشور تشیع خواهند شد که یکی از این شهدا در سنندج تشیع و در محل صدا و سیمای استان دفن خواهد شد.

به گفته سردار مالکی، ۳۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۱۷ یادمان شهدا در ۱۰ شهرستان استان مدفن دارند.

کد مطلب 5390299

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