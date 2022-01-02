ورودی شیراز از مسیر دروازه قرآن باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق سلیمی شایعات مطرح شده در خصوص مسدود بودن مسیر دروازه قرآن شیراز را به دلیل بارندگی، رد کرد.

وی تصریح کرد: همزمان با اعلام وقوع بارندگی در شیراز، در خصوص ایمنی تردد در محورهای مختلف، منجمله ورودی دروازه قرآن شیراز، تمهیدات ویژه اندیشیده و اجرایی شد.

رئیس پلیس راهور فارس تاکید کرد: در صورت بروز سیلاب پلیس می‌تواند به خاطر حفظ جان شهروندان مسیرهایی نظیر دروازه قرآن را مسدود کرده و محور جایگزین را معرفی کند.

رئیس پلیس راهور استان از شهروندان خواست به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و هرگونه اخبار صحیح را از سایت‌های رسمی دنبال کنند.