  1. استانها
  2. فارس
۱۲ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰

رئیس پلیس راهور استان فارس:

ورودی شیراز از مسیر دروازه قرآن باز است

ورودی شیراز از مسیر دروازه قرآن باز است

شیراز - رئیس پلیس راهور استان فارس گفت: مسیر دروازه قرآن در ورودی شیراز مسدود نیست و رانندگان با احتیاط می‌توانند تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق سلیمی شایعات مطرح شده در خصوص مسدود بودن مسیر دروازه قرآن شیراز را به دلیل بارندگی، رد کرد.

وی تصریح کرد: همزمان با اعلام وقوع بارندگی در شیراز، در خصوص ایمنی تردد در محورهای مختلف، منجمله ورودی دروازه قرآن شیراز، تمهیدات ویژه اندیشیده و اجرایی شد.

رئیس پلیس راهور فارس تاکید کرد: در صورت بروز سیلاب پلیس می‌تواند به خاطر حفظ جان شهروندان مسیرهایی نظیر دروازه قرآن را مسدود کرده و محور جایگزین را معرفی کند.

رئیس پلیس راهور استان از شهروندان خواست به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و هرگونه اخبار صحیح را از سایت‌های رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 5390301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه