به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه اعلام کرد: یکی از اولویت‌های شرکت مترو در دوره کنونی مدیریت شهری، تکمیل ایستگاه‌های باقی مانده خطوط ۶ و ۷ است و به این منظور اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، پیگیر موضوع مذکور هستند.

در این راستا سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون مربوطه و علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، ضمن حضور در نشست بررسی پیش نیازهای افتتاح به موقع ایستگاه‌های خط ۶ که در کارگاه خیابان بهار شیراز برگزار شد، در ادامه به ایستگاه‌های میدان شهدای هفتم تیر، میدان حضرت ولیعصر (عج)، کارگر و پارک لاله سرکشی کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی این ایستگاه‌ها قرار گرفتند و ایستگاه‌هایی که در صورت تأمین به موقع منابع مالی، سال آینده در اختیار شهروندان قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت در این بازدید، تقاضای دست‌اندرکاران اجرایی ایستگاههای خط ۶ مترو از اعضای شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر حمایت از روند تأمین ۳ هزار میلیارد تومان برای سال آینده بود تا به موجب این امر، ۷ ایستگاه و ۱۴ کیلومتر مسیر خط مذکور در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسد.

در صورت تحقق این مهم، امکان بهره برداری پیوسته از ۳۲ کیلومتر مسیر خط ۶ از دولت آباد تا محدوده کن و سولقان میسر خواهد شد؛ ضمن اینکه ایستگاه‌های تقاطعی خطوط یک و سه با خط ۶ نیز افتتاح شده و بهره‌وری شبکه خطوط مترو به نوبه خود ارتقا خواهد یافت.