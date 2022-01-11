حکم رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ۱۲ دی ماه برگزار شد که طی آن رضا زارعی با کسب ۳۸ رای موافق برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
در همین راستا سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان حکم ریاست زارعی را صادر کرد تا به صورت رسمی دوره جدید مدیریت خود در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی را آغاز کند.
در مراسم اهدای حکم ریاست زارعی برای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، حمید سجادی گفت: توجه به ورزش همگانی مهم است و باید در رشتههای زیر مجموعه کوهنوردی به آن توجه ویژه شود.
وی تصریح کرد: مبنای توسعه قهرمانی این رشته باید از طریق همگانی کردن رشته کوهنوردی پایهریزی شود. توجه به ورزش همگانی مهم است و باید در رشتههای زیرمجموعه کوهنوردی به آن توجه ویژه شود.
وزیر ورزش با اشاره به علاقهمندی عموم مردم به رشته کوهنوردی و زیرمجموعههای آن یادآور شد: این رشته بخاطر ماهیتی که دارد، در صف اول ورزشهای همگانی قرار گرفته است.
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