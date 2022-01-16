فارس در اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان پیشتاز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، عنوان کرد: از مدیریت آموزش و پرورش خواسته شده توقعات و خواسته‌های خود را در حوزه‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به صورت دسته بندی شده و در قالب پاورپوینت ارائه دهند.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه اهمیت جایگاه آموزش و پرورش به اندازه‌ای است که همه سازمان‌ها باید در تحقق اهداف و ایده‌های این مجموعه کمک کنند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار دانش آموز در استان فارس مشغول به تحصیل هستند که با اعضا خانواده خود در ارتباطی مستمر به سر می‌برند؛ بنابراین برای ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف جامعه باید مورد توجه قرار گیرند.

ایمانیه جدیت در اجرای سند تحول آموزش و پرورش را امری ضروری دانست و اظهار کرد: با تشکیل قرارگاه اجرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فارس می‌تواند پیشتاز تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه باشد.

وی همچنین با بیان اینکه امر پرورش باید در نظام آموزش و پرورش در اولویت باشد، عنوان کرد: دانش‌آموزانی که در این نظام رشد می‌کنند باید بیاموزند ابتدا خادم جامعه و منفعت رسان به عموم مردم باشند و سپس به خود و منافع خود بپردازند.

ایمانیه تصریح کرد: یک دانش آموز زمانی که دوران تحصیل را به پایان می‌رساند باید به گونه‌ای آموزش دیده باشد که برای انجام کاری خاص آماده شده باشد و این امر تنها مختص هنرستان‌ها نیست.

نماینده عالی دولت در استان فارس از متولیان آموزش و پرورش استان خواست با به کار گیری جوانان خوش فکر و متعهد و گام دوم انقلابی آنها را برای ارتقا در پست‌های مدیریتی آینده آماده کنند. معیشت فرهنگیان از دیگر موضوعات مورد توجه دکتر ایمانیه در این جلسه بود.

به اعتقاد وی سازمان‌های مختلف امکانات رفاهی و خدماتی متعددی در اختیار دارند که می‌توان با به اشتراک گذاشتن آنها از ایجاد هزینه‌های مضاعف و موازی کاری اجتناب کرد.

استاندار فارس همچنین بر اهمیت تأمین کمبود نیروهای آموزشی در استان تاکید کرد: مقرر شد به صورت موقت از دانشجویان سال آخر در دانشگاه فرهنگیان بهره گرفته شود.

به اعتقاد ایمانیه بی عدالتی آموزشی به هیچ عنوان در نظام مقدس جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست از این رو باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که تنها داشتن موقعیت مالی سبب دستیابی افراد به جایگاه‌ها و موقعیت‌های مختلف نباشد.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه فارس آمادگی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را دارد، تصریح کرد: همه افرادی که در سازمان آموزش و پرورش خدمت می‌کنند باید این سند را به خوبی خوانده و از عمق جان به آن اعتقاد داشته باشند.

ایمانیه همچنین بیان کرد: در اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان نیز به شدت و جدیت به دنبال اجرای مصوبه مجلس هستیم و تلاش می‌کنیم فارس در این زمینه پیشتاز باشد.