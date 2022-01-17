معضلات کم تحرکی برای کارمندان و بروز چاقی

حامد اسکندر شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کم‌تحرکی کارمندان و بروز چاقی بین آنها گفت: در تمام سمینارهایی که درباره سلامت محیط کار و ورزش برای کارمندان برگزار شده، به وضوح درباره مشکلات ناشی از نشستن پشت صندلی برای مدت طولانی بحث و گفتگو بوده است اما همچنان با مشکل اساسی در این حوزه روبرو هستیم.

کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی مشکل به وجود آمده در تناسب فیزیکی کارمندان را بسیار شدید دانست و افزود: تحقیقات نشان می‌دهد کم‌تحرکی نه تنها بیماری‌های فیزیکی نظیر درد عضلات به همراه دارد، بلکه باعث بروز بیماری‌هایی همچون دیابت هم می‌شود. ضمن اینکه فشار روحی و روانی بسیار بالایی را ایجاد می‌کند که استرس در کارمندان را افزایش می‌دهد.

اسکندر شکوهی درباره تلاش دولت‌های مختلف برای حل این معضل تأکید کرد: قطعاً برگزاری همایش و اجرای برنامه‌های همگانی نظیر پیاده‌روی و تمرین در پارک‌ها تأثیر بسزایی در این زمینه دارد اما باید در کنار سیاست‌های تشویقی، یادمان باشد که بخشنامه‌ها فقط روی کاغذ خوب هستند.

وی ادامه داد: فارغ از بخشنامه‌ها باید کارمند را آگاه کرد. اگر آنها بدانند که بدون ترک صندلی هم می‌توانند عضلات خود را تکان دهند، حتماً این کار را انجام خواهند داد.

اسکندر شکوهی که ریاست هیئت همگانی شهرستان کلاردشت را برعهده دارد، درباره تلاش‌های انجام شده برای کاهش نرخ چاقی افزود: آنچه مشخص است علاقه بیشتر مردم به ورزش همگانی است اما باید این مسیر را برای آنها فراهم کرد و آن هم وظیفه سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که کارمندان را استخدام می‌کنند.

کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی خاطرنشان کرد: ایجاد سخت‌افزار برای ورزش آماتوری و حرفه‌ای کارمندان نیاز اساسی است ولی آگاه کردن آنها هم برای استفاده از امکانات، موضوع حائز اهمیتی است که باید توجه شود.

او در پایان به پرخوری کارمندان نیز اشاره کرد و گفت: باید تغذیه سالم داشته باشند. منظور از تغذیه سالم غدای سلامت است نه اینکه به کالری هر مواد غذایی توجه کنیم.