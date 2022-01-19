مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر توسعه آموزش دانشکده مجازی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مدیکیشن دانشگاه علوم پزشکی تهران، پنجمین نشست دانشجویان را با موضوع «مروری بر مطالعات تأثیر بازی واره سازی بر یادگیری» بصورت آنلاین برگزار می کند.

این نشست روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در فضای آنلاین برگزار خواهد شد.

در این نشست دکتر نواز عمادی، دکتر روح الله صفایی پور و آیدا حیدرزاده به تشریح مباحث علمی-آموزشی تأثیر بازی واره سازی بر یادگیری می پردازند.

پیش از این مدرسه مجازی بازی واره سازی در علوم پزشکی دوره های مختلف به مباحثی از جمله «ضرورت و الزامات بازی واره سازی در علوم پزشکی»، «کاربردهای بازی واره سازی»، «مسیرهای عصب شناختی موثر بر یادگیری بر اساس بازی و مولفه های انگیزشی»، «بازی واره سازی و یادگیری بر پایه حل مسئله» پرداخته شده است.