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۲ بهمن ۱۴۰۰، ۲۲:۱۸

توسط فرماندهی انتظامی استان زنجان؛

تیراندازی منجر به کشته شدن یک کودک هشت ساله در زنجان تکذیب شد

تیراندازی منجر به کشته شدن یک کودک هشت ساله در زنجان تکذیب شد

زنجان-معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان اخبار منتشر شده مبنی بر تیراندازی پلیس و کشته شدن کودک هشت ساله در زنجان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی انتظامی استان زنجان، سرهنگ حمیدرضا قدیمی گفت: خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تیراندازی پلیس و کشته شدن کودک هشت ساله دروغ و بی اساس است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان با اعلام این خبر که در یک ماه گذشته هیچ‌گونه تیراندازی در سطح استان رخ نداده است، بیان داشت: از عموم هم استانی‌های عزیز خواهشمندیم به شایعات توجه نکنند و اخبار موثق را از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

گفتنی است طی روزهای اخیر اخباری در رسانه های معاند مبنی بر کشته شدن یک کودک هشت ساله در زنجان بر اثر تیراندازی پلیس منتشر شده بود که نیروی انتظامی استان زنجان این خبر را تکذیب کرد.

کد مطلب 5406451

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