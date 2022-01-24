خروج ۸۲ نفر از ٨۶ المپیادی از کشور صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو درج اطلاعات و آمار بدون منبع در شبکه‌های مجازی، مبنی بر خروج ۸۲ نفر از ٨۶ مدال‌آورندگان المپیادهای علمی از کشور، پرویز کرمی، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده با اشاره به مطالعات صورت گرفته در بنیاد ملی نخبگان و آمار مندرج در کتاب سالنامه مهاجرتی ایران گفت: بر اساس مطالعات آماری بر روی بیش از ٢٨٠٠ نفر ۶۲ درصد برگزیدگان المپیادهای جهانی در کشور بوده که از این میان ۵۷ درصد قطعی در داخل کشور بوده و ۴.۴ درصد نیز توسط برنامه بازگشت پس از ادامه تحصیل به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: همچنین در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، تمهیدات لازم برای بازگشت آن تعداد از المپیادی‌های دانش آموزی جهانی و کشوری (معادل ۳۸ درصد) که مشغول تحصیل و یا کار در خارج از کشور هستند برنامه‌هایی اندیشیده و بستر امکان انجام فعالیت‌های مشترک با این افراد نیز مهیا و در جریان است.

سخنگوی بنیاد ملی نخبگان گفت: اطلاعات دقیق درباره آمار مهاجرت و موارد مذکور در کتاب سالنامه آمار مهاجرت ایران که به همت رصد خانه مهاجرت ایران وابسته به دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده موجود است و علاقه‌مندان کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانند با مراجعه به این کتاب و بویژه (فصل ۹ صفحه ۲۶۰) اطلاعات مستند را کسب و مورد استفاده قرار دهند.