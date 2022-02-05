بازیکن استقلال باید با دلش برای تیم بازی کند/ هوادار منتظر بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان جلسه امضای قرارداد صالح حردانی در مصاحبه با رسانه رسمی باشگاه استقلال در این مورد گفت: آقای حردانی می‌تواند سرمایه فنی و اقتصادی خوبی برای استقلال باشد. او را در کنار تیم استقلال برای قهرمانی نیاز داشتیم. کادرفنی این خواسته را داشت و خوشحالم که این اتفاق خوب رقم خورده است.

مدیرعامل باشگاه استقلال خطاب به حردانی گفت: امیدوارم بتوانی در جام حذفی و لیگ، کمک مؤثری داشته باشی. هواداران منتظر تو بودند. استقلال تیم بزرگی است و کسانی که در آن بازی می‌کنند، باید دل و خواسته‌شان با استقلال باشد.

پس از صحبت‌های مصطفی آجورلو، صالح حردانی گفت: خدا را شکر می‌کنم که امروز این افتخار را کسب کردم که در خدمت شما باشم و ان‌شاءالله که بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم و بهترین بازی‌ها را ارائه دهم و در نهایت بتوانیم با کمک هواداران عزیز استقلال، بازیکنان و تلاش کادر فنی، قهرمانی لیگ و حذفی را به دست آوریم.