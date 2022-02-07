خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان زنجان در حوزه ورزش دارای استعدادها و ظرفیت‌های خوبی است، استعدادهای ورزشی که در رشته‌های انفرادی همواره جزو سرآمدان رشته‌های خود بوده و توانسته‌اند به عناوین قهرمانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و جهانی دست پیدا کنند.

در این میان، رشته‌های ورزشی گروهی همانند فوتبال، والیبال و بسکتبال آنچنان که باید نتوانسته‌اند به موفقیت برسند. رشته‌های ورزشی که گاهی شاهد ظهور استعدادهایی بوده‌اند ولی به دلیل نبود حمایت‌های لازم یا منزوی شده‌اند و یا به تیم‌های سایر استان‌ها رفتند.

وجود صنایع بزرگ و معادن مهم هرگز باعث نشده است که ورزش استان زنجان از وجود صنایع از حوزه ورزش بهره ببرند. معادنی که به جای کمک به توسعه استان زنجان، آلایندگی و پسماندهای سرب و روی را برای شهروندان به ارمغان آورند.

یکی از پروژه‌های نیمه تمام ورزشگاه ۱۵ هزار نفری برای شهری است که تیم فوتبالی در دسته‌های مختلف فوتبال کشور ندارد

در این میان، وجود برخی پروژه‌های نیمه‌تمام به عنوان یک چالش جدی برای ورزش استان زنجان است. یکی از این پروژه‌های نیمه تمام ورزشگاه ۱۵ هزار نفری برای شهری است که در مرتفع‌ترین منطقه استان و در کوهپایه گاوازنگ ساخته‌شده است که محلی برای حیف و میل بیت‌المال طی یک دهه گذشته بوده است.

ورزشگاهی که هنوز تکمیل‌نشده است بخشی از تجهیزاتش فرسوده شده و صندلی‌های این مجموعه در معرض باد و باران و تابش مستقیم آفتاب از بین رفته‌اند و بار دیگر باید نوسازی شوند.

ورزشگاه ۱۵ هزارنفری زیتون زنجان که از سال ۸۴ ساخت آن کلید خورده همچنان بلاتکلیف است

ساخت مجموعه ورزشی ۱۵ هزارنفری زیتون زنجان از سال ۸۴ آغاز نشده است و زمان قطعی برای افتتاح آن نیز مشخص نیست، این ورزشگاه قرار بود در سال ۸۸ به بهره‌برداری برسد.

زمین چمن ورزشگاه قدیمی امجدیه (۱۵ خرداد)، زمین چمن ورزشگاه انقلاب شاید برای شهری که هیچ تیم فوتبالی در لیگ‌های کشوری ندارد کافی بود ولی فارغ از این شایدها و باید این نکته را هم باید پرسید که چرا جنوب و غرب شهر زنجان از زیرساخت‌های ورزشی برخوردار نیستند، سوالی که هنوز پاسخی قانع کننده برای آن توسط مسئولان داده نشده است.

حمایت نشدن ورزش استان زنجان توسط بخش صنعت نکته‌ای است که رئیس هیئت فوتبال استان زنجان به آن می‌پردازد و می‌گوید: صنایع بزرگ و معادن هیچ گونه حمایتی از ورزش استان زنجان انجام نمی‌دهند و در این راستا در سفر هیئت دولت به استان زنجان درخواستی در خصوص حمایت واحدهای صنعتی و معدنی از فوتبال استان ارائه داد.

استان زنجان استعدادهای خوبی در حوزه ورزش‌های گروهی به خصوص فوتبال دارد

نادر بلباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حامیان مالی وقتی در ورزش هزینه می‌کنند که این هزینه‌ها دیده شود، این در حالی است که این استان فاقد ویترین در ورزش فوتبال است، می‌افزاید: استان زنجان استعدادهای خوبی در حوزه ورزش‌های گروهی به خصوص فوتبال دارد ولی نبود حامی مالی سد راه توسعه ورزش استان است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های فوتبال در استان زنجان، اظهار می‌کند: سکوهای ورزشگاه امجدیه تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.

اختصاص ۱۲۹ میلیارد تومان برای پروژه‌های ورزشی استان زنجان

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان مبلغ ۱۲۹ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های حوزه ورزش مصوب و ابلاغ شده است، می‌گوید: از این میزان اعتبار، ۲۰ میلیارد تومان برای پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری اختصاص پیدا کرده است که با تخصیص این میزان اعتبار، پروژه مذکور تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد.

علی خلیلی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی انقلاب زنجان تخصیص یافته است تا این دغدغه در پایان سال مالی ۱۴۰۱ مرتفع شود، می‌افزاید: اختصاص مبلغ ۱۲ میلیارد تومان برای استخر سلطانیه است که تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.

وی از اختصاص مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل ۱۵ زمین چمن مصنوعی در سطح استان خبر داد و با بیان اینکه مقرر شد این مهم برای امسال و سال آینده محقق شود، اظهار می‌کند: اختصاص مبلغ ۷۰ میلیارد تومان به استخر قهرمانی شهرستان زنجان نیز جزو اعتبارات تخصیص یافته در سفر هیئت دولت سیزدهم به استان زنجان است که تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد.

۵ میلیارد تومان برای تجهیز و تعمیر اماکن ورزشی در سال‌جاری اختصاص پیدا خواهد کرد

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با یادآوری اینکه ۵ میلیارد تومان نیز برای تجهیز و تعمیر اماکن ورزشی در سال‌جاری اختصاص پیدا خواهد کرد، ادامه می‌دهد: از این اعتبارات، ۳ میلیارد تومان نیز برای سالن ورزشی روستای کهلای خدابنده در سال‌جاری اختصاص پیدا خواهد کرد.

اولویت تخصیص اعتبار در سفر رئیس‌جمهور برای پروژه‌های نیمه‌تمام و نیز پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار بوده است

وی با تاکید بر اینکه اولویت تخصیص اعتبار در سفر رئیس‌جمهور برای پروژه‌های نیمه‌تمام و نیز پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برخوردار بوده، است، یادآور می‌شود: علاوه بر این پروژه جدید در همین راستا فقط مربوط به ۱۵ مورد زمین چمن مصنوعی فوتبال در سطح استان است.

خلیلی با بیان اینکه در سفرهای استانی برای تیم‌های حرفه‌ای اعتباری مصوب نمی‌شود، عنوان می‌کند: به استناد قانون، دولت اجازه کمک به تیم‌های حرفه‌ای را ندارد، به همین خاطر در جریان سفرهای استانی هیئت دولت نیز این اتفاق رخ نمی‌دهد.

وی در همین راستا تاکید می‌کند: تیم‌های حرفه‌ای باید از طریق باشگاه‌های خصوصی و صنایع مورد حمایت قرار گیرند که متأسفانه در استان زنجان این رغبت در صنایع برای حمایت از تیم‌های ورزشی وجود ندارد.

خلیلی با اشاره به اینکه با چند شرکت خصوص رایزنی‌هایی را در راستای حمایت از تیم‌های ورزشی استان داشته‌ایم اما متأسفانه هیچ نتیجه‌ای از این مذاکرات برای حمایت از تیم‌های ورزشی استان حاصل نشده است، می‌گوید: این موضوع جزو برنامه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان است تا شرکت‌هایی که در استان مستقر بوده و فعال هستند و از همه مهم‌تر این توان را در خود می‌بینند که در این حوزه ورود پیدا کنند، جلساتی برگزار خواهیم کرد.

۴۲ پروژه ورزشی در حال احداث در استان زنجان وجود دارد برای اتمام این پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در استان به اعتباری بالغ بر ۲۴۱ میلیارد تومان نیاز است که امیدواریم شاهد تخصیص به موقع آن و برخورداری مردم استان از این ظرفیت در حوزه ورزش باشیم.