دولت سیزدهم گفتمان مردمی بودن انقلاب را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان نیر اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم الگوها و معیارهای حکمرانی تغییر محسوسی پیدا کرده به گونه‌ای که محرومیت‌زدایی، توجه به مناطق محروم و بها دادن به مستضعفان جز مرام و منش دولتمردان سیزدهم شده است.

وی تصریح کرد: در این دولت سعی بر این است تا بر اساس الگوی دهه چهارم انقلاب که شعار عدالت و پیشرفت محور و اساس آن است زمینه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آید تا با مشارکت خود مردم و گروه‌های مختلف جامعه زمینه توسعه و پیشرفت روزافزون فراهم آید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: در گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر از هر نقطه استان بوی پیشرفت و توسعه و نوید امیدواری در مسیر تحرک همه‌جانبه به مشام می‌رسد که امیدواریم به برکت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این حرکت مؤثر ادامه پیدا کند.

قاسمیان افزود: شهرها و روستاها این روزها حال و هوای انقلابی گرفتند و ما قطعاً در مسیر و مرام حمایت از شعارها و الگوهای انقلابی سعی می‌کنیم تا حرکتی مؤثر در جهت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم داشته باشیم.

وی با قدردانی از حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی در شهرستان محروم نیر خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران متعددی در شهرک تخصصی آب نیر حاضر شدند که نمونه آن احداث و راه‌اندازی کارخانه تولید آب معدنی برکت است که از امروز روانه بازار مصرف می‌شود.

قاسمیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: برای احداث این کارخانه و واحد تولیدی ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده تا زمینه اشتغال ۲۵ نفر فراهم آید و ظرفیت تولید سالانه این کارخانه نیز ۱۵ هزار و ۳۰۰ تن خواهد بود.

وی به افتتاح مرغداری با ظرفیت تولید سالانه ۱۶۵ تن گوشت سفید اشاره کرد و ادامه داد: این واحد تولیدی نیز با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاح شد تا تولید مرغ بیشتری را در استان شاهد باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل به افتتاح مدرسه ۲ کلاسه در روستاهای نیر و همچنین طرح‌های فرهنگی و آموزشی اشاره کرد و گفت: در ایام‌الله دهه فجر ۲۶ طرح عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در نیر با ۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد تا اهالی این منطقه از این طرح‌ها استفاده کنند.