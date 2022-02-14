نخستین مرکز نیکوکاری کودکان در سمنان افتتاح شد

نبی الله خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با همکاری کمیته امداد و کانون پرورش فکری نخستین مرکز نیکوکاری کودکان کشور که یک طرح ابتکاری است، در سمنان افتتاح شد، تاکید کرد: این مرکز در واقع قرار است به جامعه هدف یعنی کودکان نیازمندان خدمات ارائه کند.

وی با بیان اینکه این مرکز به همت مرکز شماره یک کانون پرورش فکری سمنان و همچنین اداره کل کمیته امداد افتتاح و از امروز به کودکان جامعه هدف خود خدمت رسانی می‌کند، افزود: یکی از بزرگترین محورها و اهداف این مرکز نیکوکاری که برای اولین بار در کشور ایجاد شده ارتقای فرنگ کمک رسانی به همنوع در بین کودکان و نوجوانان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با بیان اینکه مرکز نیکوکاری سایبان امید قرار است کودکان نیازمند را تحت پوشش خود قرار دهد، گفت: در این مرکز نیازهای آموزشی، بهداشت روانی، کتابخوانی، کمک به ارتقای رشد فکری و معنوی به کودکان ارائه می‌شود.

خدابخشی با بیان اینکه این مرکز کمک مادی نمی‌کند بلکه از لحاظ فکری به کودکان کمک می‌کند تا در رشته‌های مختلف هنری و فرهنگی مانند هنرهای تجسمی، سفال، کتابخوانی، قصه گویی و… استعدادهایشان را شکوفا کنند و سپس توسط کانون پرورش فکری این استعدادها پرورش یافته و سمت و سو بگیرد.

وی با بیان اینکه این مرکز برای کودکان نیازمندان دوره‌های آموزشی هم برگزار می‌کند، گفت: در کنار ارتقای دانش و بینش کودکان و نوجوانان، این مرکز حضور در جامعه و جمع‌ها، تقویت اعتماد به نفس و… را نیز در جامعه هدف تقویت می‌کند.