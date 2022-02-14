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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۱۸

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان:

نخستین مرکز نیکوکاری کودکان در سمنان افتتاح شد

نخستین مرکز نیکوکاری کودکان در سمنان افتتاح شد

سمنان- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: با همکاری کمیته امداد و کانون پرورش فکری، نخستین مرکز نیکوکاری کودکان کشور که یک طرح ابتکاری است، در سمنان افتتاح شد.

نبی الله خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با همکاری کمیته امداد و کانون پرورش فکری نخستین مرکز نیکوکاری کودکان کشور که یک طرح ابتکاری است، در سمنان افتتاح شد، تاکید کرد: این مرکز در واقع قرار است به جامعه هدف یعنی کودکان نیازمندان خدمات ارائه کند.

وی با بیان اینکه این مرکز به همت مرکز شماره یک کانون پرورش فکری سمنان و همچنین اداره کل کمیته امداد افتتاح و از امروز به کودکان جامعه هدف خود خدمت رسانی می‌کند، افزود: یکی از بزرگترین محورها و اهداف این مرکز نیکوکاری که برای اولین بار در کشور ایجاد شده ارتقای فرنگ کمک رسانی به همنوع در بین کودکان و نوجوانان است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با بیان اینکه مرکز نیکوکاری سایبان امید قرار است کودکان نیازمند را تحت پوشش خود قرار دهد، گفت: در این مرکز نیازهای آموزشی، بهداشت روانی، کتابخوانی، کمک به ارتقای رشد فکری و معنوی به کودکان ارائه می‌شود.

خدابخشی با بیان اینکه این مرکز کمک مادی نمی‌کند بلکه از لحاظ فکری به کودکان کمک می‌کند تا در رشته‌های مختلف هنری و فرهنگی مانند هنرهای تجسمی، سفال، کتابخوانی، قصه گویی و… استعدادهایشان را شکوفا کنند و سپس توسط کانون پرورش فکری این استعدادها پرورش یافته و سمت و سو بگیرد.

وی با بیان اینکه این مرکز برای کودکان نیازمندان دوره‌های آموزشی هم برگزار می‌کند، گفت: در کنار ارتقای دانش و بینش کودکان و نوجوانان، این مرکز حضور در جامعه و جمع‌ها، تقویت اعتماد به نفس و… را نیز در جامعه هدف تقویت می‌کند.

کد مطلب 5424603

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