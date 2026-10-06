جشنواره امیرکبیر بسترساز نوسازی فناورانه صنایع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاجی علی‌بیگی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری جشنواره ملی نوآورای و فناوری امیرکبیر با اصحاب رسانه اظهار کرد: جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر می‌تواند نقطه آغاز حرکت فناوری کشور از رویکرد گلخانه‌ای و محدود به پارک‌های علم و فناوری به سمت حل مسائل واقعی جامعه، نوسازی صنایع و ایجاد ارزش اقتصادی باشد.

وی افزود: طی یک دهه گذشته بخش قابل توجهی از فعالیت‌های حوزه نوآوری و فناوری کشور در پارک‌های علم و فناوری و در قالب مجموعه‌هایی محدود و تخصصی دنبال شده و در این مدت ظرفیت‌ها و مجموعه‌های فناورانه متعددی شکل گرفته و پرورش یافته‌اند.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: این ظرفیت‌ها به مرحله‌ای رسیده‌اند که باید از فضای محدود خود خارج شده و به جریان اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری تبدیل شوند؛ از این منظر، جشنواره ملی نوآوری و فناوری امیرکبیر در استان مرکزی می‌تواند آغازگر این حرکت و بستری برای ورود فناوری به عرصه حل مسائل کشور باشد.

وی ادامه داد: اگر قرار است یک حرکت جدید در حوزه فناوری آغاز شود، نخستین گام، بازآرایی و تغییر نگرش همه ذی‌نفعان این حوزه است و جشنواره می‌تواند در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، زمینه این تحول را فراهم کند.

فرماندار اراک با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی جشنواره، تبدیل فناوری از یک «ویترین» به راه‌حل است تاکید کرد: فناوری نباید صرفاً در مراکز علمی و پارک‌های علم و فناوری باقی بماند، بلکه باید در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار گیرد و خروجی‌های آن در صنعت، اقتصاد و زندگی عمومی مردم قابل مشاهده باشد.

وی نوسازی فناورانه صنایع را از دیگر اهداف این رویداد دانست و افزود: با توجه به ملی بودن جشنواره، راهکارها و ایده‌هایی که از این رویداد استخراج می‌شود، می‌تواند ابتدا صنایع استان مرکزی را به سمت نوسازی فناورانه و دانش‌بنیان هدایت کند و سپس در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.

حاجی علی‌بیگی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، افزایش بهره‌وری به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و جشنواره نیز می‌تواند با شناسایی راهکارهای فناورانه، به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و اصلاح فرآیندهای صنعتی کمک کند.

وی ایجاد حلقه اتصال میان دانشگاه، صنعت، دولت و سرمایه‌گذار را از دیگر اهداف مهم جشنواره عنوان کرد و گفت: امروز در این زنجیره نوعی گسست وجود دارد و تکمیل این حلقه می‌تواند مسیر تبدیل ایده و دانش به محصول، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را هموار کند.

حاجی علی‌بیگی افزود: محصولات و دستاوردهای فناورانه نباید به عنوان کالاهایی لوکس یا صرفاً علمی تلقی شوند، بلکه باید زمینه تبدیل فناوری به کسب‌وکار و ورود آن به اقتصاد عمومی جامعه فراهم شود.

فرماندار اراک ایجاد مرجع ملی برای شناسایی الگوهای موفق را از دیگر اهداف جشنواره دانست و گفت: ایده‌های ارائه‌شده در این رویداد، پیش از این تولید شده‌اند و جشنواره قرار نیست محل تولید صرف ایده باشد، بلکه ارزیابی، داوری و سنجش میزان ارزشمندی و قابلیت‌های این ایده‌ها را دنبال می‌کند تا نمونه‌های موفق شناسایی و به عنوان الگو معرفی شوند.

وی ادامه داد: استان مرکزی امروز یکی از قطب‌های فناوری کشور محسوب می‌شود، اما برای دستیابی به مرجعیت ملی در این حوزه، نیازمند اقدامات ملی و رویدادهایی در تراز کشور هستیم و جشنواره امیرکبیر می‌تواند در تبدیل استان مرکزی به یکی از قطب‌های ملی فناوری و نوسازی صنعتی نقش‌آفرین باشد.

حاجی علی‌بیگی بر ضرورت ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره و بانک دانش و تجربه تأکید کرد و افزود: اگر این رویداد به صورت مستمر و نتیجه‌بخش برگزار شود، ایده‌ها، تجربه‌ها و محصولات ارائه‌شده باید طبقه‌بندی و ارزیابی شوند تا دانش حاصل از جشنواره در یک بانک اطلاعاتی ماندگار شود و در آینده، دبیرخانه بتواند به عنوان مرجع انتشار و انتقال نوآوری و فناوری مورد استفاده قرار گیرد.

وی حکمرانی و سیاست‌گذاری در حوزه فناوری را نیز از محورهای قابل توجه جشنواره دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود که حاکمیت چه نقشی در حوزه فناوری و نوآوری ایفا می‌کند و چگونه می‌توان از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری برای ایجاد هماهنگی میان فعالان این حوزه و کمک به سیاست‌گذاری و حکمرانی نوآوری استفاده کرد.

حاجی علی بیگی گفت: متأسفانه در گذشته آنگونه که باید به برندینگ استان مرکزی توجه نشده است و برگزاری جشنواره‌ای علمی و فناورانه با محوریت نام امیرکبیر می‌تواند به تقویت جایگاه ملی و تاریخی استان کمک کند.

فرماندار اراک تاکید کرد: امیرکبیر به عنوان شخصیتی اثرگذار در حوزه سیاست‌گذاری، توسعه و حکمرانی، ظرفیت مناسبی برای محور قرار گرفتن چنین رویدادی دارد و برگزاری جشنواره با نام و محوریت او می‌تواند علاوه بر دستاوردهای علمی و فناورانه، به معرفی ظرفیت‌های استان مرکزی و تقویت جایگاه آن در عرصه علم و فناوری کشور کمک کند.

وی افزود: برگزاری یک رویداد علمی و فناورانه با این ابعاد و با محوریت امیرکبیر می‌تواند به تنهایی دستاوردی مهم برای معرفی ظرفیت‌های استان مرکزی و ارتقای جایگاه آن در حوزه علم و فناوری باشد.