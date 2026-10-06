حجت‌الاسلام مصطفی رمضانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جامعه مطلوب باید بر محور قرآن، نماز و امر به معروف و نهی از منکر شکل گیرد، گفت: جمعی که در زمان ظهور و درک حضور امام زمان(عج) چشم و گوش خود را به حقایق دینی معطوف می‌کند، می‌تواند در مسیر هدایت و دعوت دیگران به خوبی‌ها اثرگذار باشد.

وی اظهار کرد: نمازگزاران و فعالان مسجدی باید تلاش کنند با اقامه نماز، آموزش قرآن و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، زمینه گرایش مردم به سمت خوبی‌ها و ارزش‌های دینی را فراهم کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری افزود: جامعه‌ای که اعضای آن یکدیگر را به کار خیر توصیه کنند و از کارهای ناپسند بازدارند، می‌تواند مسیر رشد و تعالی را طی کند و این افراد در حقیقت در مسیر موفقیت و رستگاری گام برمی‌دارند.

حجت‌الاسلام رمضانی با اشاره به ضرورت توجه انسان به مرگ و روز حساب تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید همواره مورد توجه انسان باشد، روزی است که درباره سرمایه‌ها و داشته‌هایی که در اختیار او قرار گرفته، حسابرسی خواهد شد؛ در این میان عقل، اندیشه، بدن، توانایی و زبان از مهم‌ترین نعمت‌هایی هستند که باید نسبت به نحوه استفاده از آنها هوشیار باشیم.

وی ادامه داد: انسان باید نسبت به آینده خود و روز قیامت آگاهی و مراقبت داشته باشد و از این فرصت برای اصلاح رفتار و اعمال خود استفاده کند.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری با اشاره به روایاتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره مرگ گفت: یاد مرگ به معنای کنار گذاشتن زندگی نیست، بلکه موجب می‌شود انسان با هوشیاری بیشتری مسیر زندگی خود را تنظیم کند و نسبت به رفتار و اعمالش مراقبت بیشتری داشته باشد.

حجت‌الاسلام رمضانی خاطرنشان کرد: در آموزه‌های دینی نیز بر این نکته تأکید شده که زیرک‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که بیشتر به مرگ و سرانجام اعمال خود می‌اندیشند؛ بنابراین توجه به مرگ می‌تواند زمینه‌ای برای خودسازی، اصلاح رفتار و استفاده درست از فرصت‌های زندگی باشد.

وی گفت: اگر می‌خواهیم به یک امت و جامعه دینی تبدیل شویم، باید وحدت، همدلی و همراهی را در میان خود تقویت کنیم و مسجد و محافل دینی را به بستری برای گسترش این روحیه و دعوت مردم به خیر و نیکی تبدیل کنیم.

نماز جماعت و فعالیت‌های مسجدی؛ زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی در محلات

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در روستاها و محلات، اظهار کرد: حضور علما، روحانیون، مسئولان محلی و افراد اثرگذار فرهنگی و اجتماعی در مسیر هدایت و راهبری فعالیت‌های قرآنی و مذهبی، سرمایه ارزشمندی برای استان و شهرستان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حضور نمازگزاران در مساجد افزود: نمازگزاران را می‌توان ستارگان و روشنایی‌بخش این محلات دانست؛ چراکه اقامه نماز جماعت و حضور مردم در مسجد، زمینه جذب خیر و برکت و تقویت روحیه معنوی در جامعه را فراهم می‌کند.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری با تأکید بر ضرورت تلاش برای افزایش شمار نمازگزاران تصریح کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد بیشتری به اقامه نماز جماعت و حضور در مسجد ترغیب شوند و این حضور به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مسجد نیز تسری پیدا کند.

حجت‌الاسلام رمضانی ادامه داد: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه ظرفیت گسترده‌ای برای تلاوت قرآن، فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، مذهبی و معرفتی دارد و می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های خیر و برکت در محله نقش‌آفرینی کند.

وی با بیان اینکه حتی افرادی که ارتباط کمتری با مسجد دارند می‌توانند از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند، گفت: نمازگزاران و فعالان مسجدی می‌توانند زمینه ارتباط و جذب این افراد را فراهم کنند و با ایجاد فضای مناسب، مسیر حضور بیشتر مردم در برنامه‌های دینی و فرهنگی را هموار سازند.

رئیس تبلیغات اسلامی ساری با اشاره به تحولات مهم دوره کنونی در تاریخ بشریت خاطرنشان کرد: در برهه‌ای قرار داریم که وقایع مهمی در جهان و تاریخ بشریت در حال شکل‌گیری است و امیدواریم به مدد خداوند و با بهره‌مندی از معارف دینی و حضور مردم، شاهد اتفاقات مبارکی باشیم.

حجت‌الاسلام رمضانی در پایان تأکید کرد: برای بهره‌مندی از فرصت‌های معنوی و رسیدن به آینده‌ای روشن، باید از خودمان آغاز کنیم و با اصلاح رفتار و تقویت ارتباط با خداوند، ظرفیت‌های موجود در اماکن مقدس و جمع‌های مؤمنانه مانند مساجد را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.