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۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۴۰

نخستین بخشدار دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی منصوب شد

نخستین بخشدار دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی منصوب شد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، بهبود حسین‌زاده را بنا به پیشنهاد فرماندار میانه به عنوان سرپرست بخشداری کندوان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم عابدین خرّم خطاب به نخستین بخشدار دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی، بر جلب مشارکت مردم در امر پیشرفت شهری و روستایی، هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توان ادارات و نهادها در امور بخش، تقویت بسترهای مشارکت عمومی ازجمله شوراهای اسلامی، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دهیاری‌ها و کمک و تقویت مدیریت روستایی و تشریح و تبیین سیاست‌های دولت مردمی تأکید شده است.

بهبود حسین‌زاده پیش از این در بخش‌های مختلف فرمانداری میانه ازجمله حوزه بازرسی، امنیتی و انتظامی، اجتماعی و فرهنگی و شورای مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشته است.

کد مطلب 5426528

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