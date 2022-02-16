آمریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت سوخت دست به دامن عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام عالیرتبه دولت واشنگتن به سی ان ان گفته است که کاخ سفید این هفته دو مقام رسمی را راهی عربستان سعودی کرده تا در میانه بحران اوکراین، این کشور را وادار به عرضه نفت خام بیشتری به بازارهای جهانی کند.

گفته می شود که «برت مک گورک» هماهنگ کننده امور خاورمیانه ای شورای امنیت ملی آمریکا و «آموس هاچستین» نماینده وزارت خارجه در مسائل مربوط به انرژی، امروز چهارشنبه در ریاض بودند.

بایدن روز سه‌شنبه در اظهاراتی مدعی شده بود که بعید است حمله روسیه به اوکراین لطمه‌ای به آمریکایی‌ها نزند.

او در ادامه این ادعا افزود: این حمله ممکن است روی قیمت حامل‌های انرژی اثر داشته باشد. بنابراین، ما به دنبال برداشتن گام‌هایی جدید برای کاستن از فشار بر بازارهای انرژی کشورمان هستیم.

این در حالی است که قبلاً گمانه زنی هایی مبنی بر توسل به قطر برای تأمین گاز مایع مورد نیاز اروپا در صورت تشدید درگیری در مرز روسیه-اوکراین وجود داشت.

اما قطر هم هشدار داده بود که این امر در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود و فرایندی زمان بر است.

سفر مقامات کاخ سفید به ریاض در حالی است که یک هفته قبل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز درباره ثبات بازار انرژی رایزنی کرده بود.

عربستان در چارچوب تعهدات اوپک گزینه های زیادی برای اعمال تغییر در میزان تولید خود ندارد.