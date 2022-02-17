به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام دانکلوف و نیکولای پتروف از امروز تا اول اسفند ماه در شهر ولیکو ترانوو برگزار میشود.
بر این اساس قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند داریوش حضرتقلی زاده در دور نخست به مصاف کولسنیک از مولداوی میرود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی میان راویندر از هند و لوترت از سوئیس مبارزه خواهد کرد.
در وزن ۷۰ کیلوگرم که با حضور ۱۷ نفر برگزار میشود، یوسف کامرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف ویسیلی از مقدونیه میرود و در صورت پیروزی مقابل این حریف در دور دوم با برنده دیدار میان پتروف و رمضان اف از بلغارستان کشتی خواهد گرفت.
در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۹ شرکت کننده دارد، مرتضی قیاسی در دور نخست با حسن از بلغارستان مبارزه میکند و در صورت گذر از این حریف در دور بعد به مصاف میرزاگالیف از قزاقستان میرود.
در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۱۳ نفر شرکت کرده اند، مهدی حاجیلوئیان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان هریستوف از بلغارستان و نورماگمدوف از آذربایجان میرود.
کشتی فرنگی:
در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، سید آرش نگهداری پس از استراحت در دور اول در دور دوم با دریدی از الجزایر کشتی میگیرد.
در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، میثم دلخانی در دور نخست به مصاف دیمیتریجویچ از صربستان میرود و در صورت گذر از این حریف در درو دوم با کانیبک اولو از قرقیزستان پیکار میکند.
در وزن ۷۲ کیلوگرم که با حضور ۱۹ نفر برگزار میشود، علیرضا عبدولی در دور نخست با پورتمانن از سوئیس مبارزه میکند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده دیدار بین علی ارسلان کشتی گیر کشورمان از صربستان و راحول از هند میرود.
در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۱۹ نفر حضور دارند، علیرضا مهمدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان یوگش از هند و کیسمونی از مجارستان میرود.
بر اساس برنامه این مسابقات رقابتهای اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای پنج شنبه و جمعه (۲۸ و ۲۹ بهمن)، مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵ و ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای جمعه و شنبه (۲۹ و ۳۰ بهمن) و رقابتهای اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۰، ۶۷ و ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی روزهای شنبه و یکشنبه (۳۰ بهمن و اول اسفند) برگزار خواهد شد.
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