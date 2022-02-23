ماهواره کوچک فوران آتشفشان را پیش بینی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماهواره NACHOS که در ارتفاع ۴۸۰ کیلومتری زمین حرکت می کند با استفاده از یک دوربین فراطیفی از سیاره خاکی عکس می گیرد.

این ماهواره همراه هفدهمین ماموریت کپسول باری سیگنوس به فضا پرتاب شد و روز دوشنبه هفته جاری به ایستگاه فضایی بین الملی رسیده است. قرار است ابزار مذکور در اواخر ماه می و هنگام جدا شدن کپسول از آزمایشگاه فضایی، به کار گرفته شود.

این ماهواره پس از فعال سازی می تواند گازهای موجود در مناطقی به کوچکی ۰.۴ کیلومتر مربع را ردیابی کند. چنین منطقه ای به اندازه یک فروشگاه در ایالت مینه سوتا آمریکا است. NACHOS کوچکترین ابزار با قابلیت ثبت واضح ترین تصاویر است که گازهای دی اکسید سولفور، دی اکسید نیتروژن و دیگر گازهای مربوط به آتشفشان ها را جستجو می کند.

ناسا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگر همه چیز خوب پیش برود، ناسا در زمینه سیستم‌های آتی رصد زمین که وظیفه بررسی تغییرات کیفیت هوا در مناطق کوچک از جمله شهرها، محله‌ها یا نیروگاه‌ها را دارند، پیشرو خواهد بود.

علاوه بر آن ماهواره مذکور به تحقیقات چند دهه ای ناسا در خصوص ردیابی گازهای اتمسفری از مدار زمین کمک می کند. اما به گفته محققان NACHOS در کوتاه مدت به عنوان یک سیستم هشدار برای فوران های آتشفشانی بزرگ کارآمد است.

این ماهواره نه تنها مجهز به یک دوربین فراطیفی بسیارکوچک است، بلکه الگوریتم هایی در آن به کار رفته تا فرایند انتقال داده ها را کوچک کند و مدت زمان ارسال آنها به زمین را کاهش دهد. این قابلیت هوش مصنوعی تصمیم گیری برای انجام اقداماتی جهت مقابله با آتشفشان های در حال فوران را تسریع می کند.

قرار است سال آینده دومین ماهواره NACHOS نیز به مدار زمین ارسال شود.