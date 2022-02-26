بخش مالی روسیه در تیررس تحریم آمریکا و اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دولت آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مجموعهای از تحریمهای «بلندمدت» علیه بانکهای روسیه را اعلام کرد. این تحریمها توسط متحدان واشنگتن از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا مورد حمایت قرار گرفت.
کدام بانکهای روسی هدف تحریمهای اخیر قرار گرفته اند؟
بانکهای که در لیست آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته اند به ترتیب اسبربانک و ۲۵ شرکت تابعه آن، بانک وی تی بی و ۲۰ شرکت تابعه آن، مؤسسات مالی بزرگ روسیه همانند بانک اوتکریتیه، بانک انویکو، بانک سوسوم بانک و ۳۴ شرکت تابعه آن هستند.
آیا همه مؤسسات مالی روسیه که هدف تحریمها قرار گرفته اند با مجازاتهای یکسانی روبرو هستند؟
خیر، اسبر بانک، بزرگترین بانک روسیه، با تحریمهای بیشتری روبرو بوده است، به طوری که معاملات دلاری در آن برای مشتریان متوقف شده است، با این حال، کاخ سفید اعتراف کرد اسبربانک به شدت به سیستم مالی جهانی یا همان سوئیفت وصل است، وی تی بی بانک نیز دومین مؤسسه مالی بزرگ روسیه است که با تحریمهای کامل روبرو شده است که شهروندان آمریکایی را برای معامله و تجارت کردن در آن در آن منع میکند.
واکنش مردم عادی روسیه چه بوده است؟
در سراسر روسیه صفهایی در کنار دستگاههای خودپرداز ایجاد شده است. بر اساس دادههای فاش شده توسط بانک مرکزی روسیه، تقاضا برای پول نقد در بین افراد و مشاغل به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۰ تاکنون رسیده است،
در روز پنجشنبه، برداشت روزانه پول نقد از این خودپردازها به بیش از ۱۰۰ میلیارد روبل (بیش از یک میلیارد دلار) رسید. با این حال این رقم هنوز ۱.۵ برابر کمتر از افزایش برداشت ارز در روزهای اولیه همهگیری کووید -۱۹ است.
آیا تحریمها بر استفاده از کارتهای بانکی در داخل و خارج روسیه تأثیر میگذارد؟
تحریم بانکهای روسیه به هیچ وجه به مشتریان روسی این بانکها لطمهای وارد نخواهد کرد ولی با این حال همه مؤسسات مالی آمریکا ملزم به بستن حسابهای خود در اسبربانک تا ۳۰ روز دیگر هستند، همچنین هر گونه تراکنش مالی خارجی با این بانک روسی ممنوعه بوده و آمریکاییها به شدت آن را رصد خواهند کرد.
آیا روسیه از سوئیفت خارج میشود؟
کشورهای غربی هنوز برنامهای برای قطع بانکهای روسیه از سوئیفت اعلام نکرده اند. واشنگتن مسدود کردن دسترسی روسیه به سیستم پرداخت بینالمللی را رد نکرد، اما برخی از کشورهای اروپایی از این ایده حمایت نکردند، زیرا این اقدام نه تنها به بانکهای روسیه ضربه میزند، بلکه بازگرداندن پول خود توسط روسیه برای طلبکاران اروپایی را دشوار میکند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که روسیه در حال توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین است.
آیا روسها باید نگران باشند؟
اساساً، نه. بانک مرکزی اعلام کرد تحریمها بر تراکنشهای بانکی مشتریان در روسیه تأثیری نخواهد گذاشت و وام دهندگان داخلی بدون محدودیت به ارائه خدمات ادامه خواهند داد. اما استفاده از کارتهای خارج از کشور یا پرداخت آنلاین در فروشگاههای ثبت شده در کشورهای حامی تحریم غیرممکن خواهد بود.
اقدامات شدید ایالات متحده و متحدانش، بانک مرکزی را مجبور به ارائه یک بسته حمایتی اضطراری کرده است که حفظ ثبات مالی روسیه و تداوم تجاری مؤسسات مالی را تضمین میکند.
بانک مرکزی به مردم این اطمینان را داد که مؤسسات مالی کشور برای هر سناریویی برنامه عمل مشخصی دارند.
* علیرضا سعادت عاکفی
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