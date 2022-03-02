۲میلیارد تومان زکات در مناطق روستایی استان سمنان هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رجب زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته زکات به میزبانی سالن جلسات کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای مناطق روستایی و محروم استان سمنان هزینه شده است، ابراز داشت: هدف از پرداخت زکات توجه و دستگیری نیازمندان است که خوشبختانه مردم نوع دوست استان سمنان همواره در همه عرصه‌ها به ویژه پرداخت زکات خوش درخشیدند که آزادی هشت زندانی جرایم غیر عمد و اهدای ۸۷ سری جهیزیه از جمله آنها را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای پرداخت زکات توجه به نیازمندان و حل مشکلات موجود در روستاهای دورافتاده و محروم استان سمنان است، افزود: این میزان کمک از محل پرداخت زکات در سرفصل‌هایی نظیر تعمیر مدارس، مساجد، حسینه ها، قنوات و تأمین بخشی از آب شرب هزینه شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه مردم استان طی مدت مذکور ۲۷ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان زکات در قالب مستحبی و واجب پرداخت کردند، ابراز داشت: از محل این درآمدها ۱۶ هزار و ۱۷۰ خدمات حمایتی به مددجویان و نیازمندان ارائه شده است.

رجب زاده با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری از محل پرداخت زکات ۱۱ واحد مسکونی برای نیازمندان استان سمنان ساخته شده است، تصریح کرد: علاوه بر ساخت ۳۵ واحد نیز مرمت و تعمیر و همچنین ۱۳ هزار و ۷۲۰ کمک معیشت به نیازمندان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه توجه به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در حال تحصیل نیز دیگر محل هزینه کرد زکات در استان سمنان و برخورداری یک هزار و ۳۵۹ نفر از تحصیل بوده است، افزود: درمان و بهداشت نیز دیگر مورد هزینه کرد زکات در استان سمنان بود که در این راستا ۹۶۷ خدمات داده شده است.