فرجالله شکوهیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وزش باد شدید و مواج شدن خلیج فارس که گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت سرعت خواهد داشت، ارتفاع موج دریا به یک تا دو متر میرسد.
وی از اختلال در ترددها و فعالیتهای دریایی خلیج فارس، احتمال غرق شدن شناورها بویژه شناورهای کوچک خبر داد و افزود: توصیه میشود که طی این مدت از ترددهای دریایی بویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی اجتناب شود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروز و فردا در برخی از ساعات سرعت وزش بادهای شمالی روی دریا در سواحل مرکزی و جنوبی به طور نسبی افزایش مییابد و خلیج فارس در این مناطق تا حدودی متلاطم است.
وی اضافه کرد: همچنین پیش بینی میشود از اواخر وقت فردا و طی روز دوشنبه سرعت وزش بادهای جنوبی به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد و خلیج فارس در این مدت کاملاً مواج و متلاطم باشد.
شکوهیپور ادامه داد: در ساعاتی از وقت امروز به سبب نفوذ گرد و غبار از مناطق همجوار به استان، در برخی از نقاط کاهش کیفیت هوا و دید افقی پیش بینی میشود.
وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد، امروز در برخی از نقاط گردو غبار و کاهش دید افقی و فردا به صورت پراکنده مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۲ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل جنوبی ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی افزود: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
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