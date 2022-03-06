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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۴۷

زارع در جمع خبرنگاران:

ارز ترجیحی حذف نشده است/ دولت در این خصوص باید تصمیم بگیرد

ارز ترجیحی حذف نشده است/ دولت در این خصوص باید تصمیم بگیرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ارز ترجیحی حذف نشده است و بر اساس مصوبه امروز مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه امروز مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

کد مطلب 5439972
زهرا علیدادی

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