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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۳

اعلام زمان برگزاری اردوهای تیم ملی فوتسال با وحید شمسایی

اعلام زمان برگزاری اردوهای تیم ملی فوتسال با وحید شمسایی

زمان برگزاری اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتسال جهت شرکت در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی برگزاری رقابتهای مقدماتی قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ به میزبانی قرقیزستان، کادر فنی درخواست برگزاری اردوهای تدارکاتی خود را اعلام کرد تا برنامه ریزی به منظور آماده سازی تیم و انجام اردوها صورت گیرد.

طبق درخواست کادر فنی اولین اردوی تیم ملی فوتسال از ۲۲ تا ۲۵ اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد. اردوی دوم از ۴ تا ۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و اردوی نهایی از ۱۲ فروردین تا زمان اعزام تیم ملی فوتسال به قرقیزستان برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه اول این رقابت‌ها با قرقیزستان، ترکمنستان و مالدیو همگروه است.

در گروه دوم مسابقات نیز تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و نپال با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت تیم ملی فوتسال بر عهده وحید شمسایی است.

کد مطلب 5440019

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