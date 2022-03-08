کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی ایران به صورت مجازی ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه کردستان برگزار میشود.
محورهای کنفرانس به شرح زیر است:
رسانههای اجتماعی و یادگیری
ارزشیابی کیفیت آموزش در محیطهای یادگیری الکترونیکی محتواهای خلاقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی
مدلهای یادگیری ترکیبی و هیبرید در آموزش
یادگیری خود رهیاب در محیطهای یادگیری الکترونیکی
روندهای تکنولوژی جدید در یادگیری الکترونیکی
چالشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و زیرساختی یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پسا کرونا
بخشهای اصلی کنفرانس:
سخنرانی کلیدی داخلی و خارجی
ارائه مقالات و پوسترها
گزارش تجارب برتر داخلی و خارجی
کارگاههای آموزشی، نمایشگاه تخصصی و پنلهای تخصصی
علاقمندان برای شرکت دراین کنفرانس میتوانند به اینجا مراجعه کنند.
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