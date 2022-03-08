کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی یادگیری الکترونیکی ایران به صورت مجازی ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

محورهای کنفرانس به شرح زیر است:

رسانه‌های اجتماعی و یادگیری

ارزشیابی کیفیت آموزش در محیط‌های یادگیری الکترونیکی محتواهای خلاقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی

مدل‌های یادگیری ترکیبی و هیبرید در آموزش

یادگیری خود رهیاب در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

روندهای تکنولوژی جدید در یادگیری الکترونیکی

چالش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و زیرساختی یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پسا کرونا

بخش‌های اصلی کنفرانس:

سخنرانی کلیدی داخلی و خارجی

ارائه مقالات و پوسترها

گزارش تجارب برتر داخلی و خارجی

کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه تخصصی و پنل‌های تخصصی

علاقمندان برای شرکت دراین کنفرانس می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.