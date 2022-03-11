راهیان نور ظرفیتی راهبردی در حوزه مقابله با جنگ شناختی دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت بیستم اسفندماه روز ملی راهیان نور، آن را ظرفیتی راهبردی و سرمایه‌ای قدرتمند در حوزه مقابله با جنگ شناختی دشمنان دانست.

در ابتدای بیانیه گرامیداشت بیستم اسفندماه روز ملی راهیان نور، آمده است: حماسه هشت سال دفاع مقدس و روایت شگفت آور مقاومت، ایثار، سلحشوری و شهادت طلبی رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه و انقلاب اسلامی با تأثیرات معجزه‌گون خود که فرهنگ و گفتمانی الهام بخش در جغرافیای استکبارستیزی را بنیان نهاده است، گنجینه‌ای ارزشمند و مصونیت بخش برای تاریخ میهن اسلامی به شمار می‌رود.

این بیانیه می‌افزاید: بی‌شک بازخوانی فرهنگ، تاریخ، رخدادها و حوادث دوران دفاع مقدس برای جامعه درس آموز و موجب تقویت قدرت بازدارندگی کشور و برحذر داشتن دشمنان انقلاب اسلامی از اندیشیدن به هر گونه تهاجم و تعرض به حریم مقدس جغرافیای ایران اسلامی می‌شود.

این بیانیه، راهیان نور را یک ابتکار معنادار انقلابی و معنوی و سنتی حسنه و قدرت ساز در حوزه قدرت نرم و مقابله با جنگ شناختی امروز دشمنان و ضامن بالندگی آمادگی‌های دفاعی کشور توصیف و با تحسین رویکرد و باور عمیق و معنوی ملت شریف و مجاهد ایران اسلامی به ویژه نسل جوان و آینده‌ساز کشور به آنکه در قالب کاروان‌های بازدید از مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس در سالیان اخیر تبلور یافته است، خاطر نشان کرده است: راهیان نور در نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فناوری استفاده از معدن طلای دوران دفاع مقدس و ابتکاری مهم در پاسداشت مقاومت عظیم مردم در برابر توطئه دشمن به شمار می‌رود که از فراموش شدن ارزش‌ها و آموزه‌های آن مقطع تاریخ‌ساز، جلوگیری و تأسی به آن می‌تواند پیش‌روندگی و پیش‌برندگی انقلاب و آرمان‌های بلند مجاهدان و شهیدان حماسه‌ساز این سرزمین را تضمین کند.

این بیانیه، راهیان نور را از پیشران‌های قوی در جلوگیری از گسست نسل‌های جوان میهن اسلامی با افتخارات تاریخ پر افتخار دفاع مقدس قلمداد و تصریح کرده است: راهیان نور در واقع یک موزه جنگ زنده، سیال و الهام بخش است که با برخورداری از ظرفیت‌های روایتگری و تصویرسازی حماسه‌های رزمندگان، جانبازان و شهیدان گرانقدر، فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت را در فضای جامعه احیا و ماندگاری انقلاب اسلامی در افکار عمومی مشتاقان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در داخل و خارج از کشور را تضمین می‌کند.

این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد، خاطره و آرمان‌های جاودانه شهیدان هشت سال دفاع مقدس و امام راحل عظیم الشأن (ره) و تکریم و تجلیل مجاهدان و فعالان عرصه راهیان نور و تأکید بر لزوم نصب‌العین قرار دادن توصیه‌ها و رهنمودهای گوهربار، ارزنده و راهگشای مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در راستای رشد، ارتقا و تعالی حرکت عظیم و پربرکت راهیان نور و همچنین بکارگیری خلاقیت و نوآوری در اعزام کاروان‌های راهیان نور متناسب با شرایط کرونایی و رعایت الزامات و دستور العمل های بهداشتی و ایمنی تأکید کرده است: در شرایطی که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی در جبهه‌ای متحد و ائتلافی شیطانی با طراحی و پیگیری جنگ شناختی و ترکیبی در صدد کمرنگ ساختن روح مقاومت، بصیرت و هوشمندی جامعه اسلامی و ایجاد تحریف در حقایق تاریخی و تصویرسازی مخدوش و امیدسوزانه از افتخارات نظام و ملت ایران بر آمده است است، زنده نگه‌داشتن قدرتمند حماسه دفاع مقدس و مقابله با هرگونه تحریف و خیال پردازی در قبال حوادث و رخدادهای آن با روایت گری صادق و تأثیرگذار از ماجرای ایستادگی ملت ایران مقابل استکبار جهانی و ارتش بعثی صدام خواهد توانست اردوگاه دشمن را ناامید و روند حرکت جبهه انقلاب به سمت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و آرمان‌های تمدن‌ساز فراروی را تحکیم و سرعت بخشد.