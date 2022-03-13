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۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۵۳

مدیر تعاون روستایی گلستان:

۸۲ مرکز توزیع میوه شب عید در گلستان تعیین شد

۸۲ مرکز توزیع میوه شب عید در گلستان تعیین شد

گرگان- مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: ۸۲ مرکز فروش میوه تنظیم بازاری در گلستان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله صالح المومنین، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: توزیع میوه تنظیم بازار شب عید شامل سیب و پرتقال از ۲۵ اسفندماه به مدت سه روز در استان آغاز می‌شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان افزود: با توجه به شرایط کرونا و در پیش بودن ماه رمضان میزان توزیع کمتر از سنوات گذشته است تا به چرخه طبیعی بازار صدمه‌ای وارد نشود.

صالح المومنین بیان کرد: ۸۲ مرکز فروش در گلستان پیش‌بینی شده که ۲۲ مرکز در گرگان، پنج مرکز در علی آبادکتول، ۶ مرکز در مینودشت، ۹ مرکز در رامیان و آزادشهر، چهار مرکز در آق قلا، ۱۰ مرکز در کلاله و مراوه تپه، ۱۲ مرکز در گنبدکاووس هشت مرکز در کردکوی و بندرگز، دو مرکز در بندرترکمن و دو مرکز در گمیشان میوه شب عید را عرضه می‌کنند.

به گفته وی میزان عرضه قیمت خرید و زمان توزیع توسط کمیته راهبردی تعیین می‌شود.

مدیر تعاون روستایی گلستان اضافه کرد: در گلستان ۲۷۵ شرکت تعاونی وجود دارد که شامل تعاونی تولید، روستایی و کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: ۱۱ اتحادیه شهرستانی داریم که اعضای آن شرکت‌های تعاون روستایی بوده و ۶ اتحادیه استانی داریم و در مجموع ۸۵ هزار سهامدار و بهره بردار عضو تعاونی‌ها هستند.

صالح المومنین گفت: ۲۱۰ هزار تن ظرفیت انبارهای تعاون روستایی در گلستان بوده که در مواقع حساس و بحرانی به کمک استان می آیند.

مدیر تعاون روستایی گلستان بیان کرد: وقتی خرید تضمینی انجام می‌شود درست است گرفت سهامداران مالک آن هستند اما مردم از آن منتفع می‌شوند.

کد مطلب 5446170

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