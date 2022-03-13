۸۲ مرکز توزیع میوه شب عید در گلستان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله صالح المومنین، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: توزیع میوه تنظیم بازار شب عید شامل سیب و پرتقال از ۲۵ اسفندماه به مدت سه روز در استان آغاز میشود.
مدیر تعاون روستایی گلستان افزود: با توجه به شرایط کرونا و در پیش بودن ماه رمضان میزان توزیع کمتر از سنوات گذشته است تا به چرخه طبیعی بازار صدمهای وارد نشود.
صالح المومنین بیان کرد: ۸۲ مرکز فروش در گلستان پیشبینی شده که ۲۲ مرکز در گرگان، پنج مرکز در علی آبادکتول، ۶ مرکز در مینودشت، ۹ مرکز در رامیان و آزادشهر، چهار مرکز در آق قلا، ۱۰ مرکز در کلاله و مراوه تپه، ۱۲ مرکز در گنبدکاووس هشت مرکز در کردکوی و بندرگز، دو مرکز در بندرترکمن و دو مرکز در گمیشان میوه شب عید را عرضه میکنند.
به گفته وی میزان عرضه قیمت خرید و زمان توزیع توسط کمیته راهبردی تعیین میشود.
مدیر تعاون روستایی گلستان اضافه کرد: در گلستان ۲۷۵ شرکت تعاونی وجود دارد که شامل تعاونی تولید، روستایی و کشاورزی هستند.
وی ادامه داد: ۱۱ اتحادیه شهرستانی داریم که اعضای آن شرکتهای تعاون روستایی بوده و ۶ اتحادیه استانی داریم و در مجموع ۸۵ هزار سهامدار و بهره بردار عضو تعاونیها هستند.
صالح المومنین گفت: ۲۱۰ هزار تن ظرفیت انبارهای تعاون روستایی در گلستان بوده که در مواقع حساس و بحرانی به کمک استان می آیند.
مدیر تعاون روستایی گلستان بیان کرد: وقتی خرید تضمینی انجام میشود درست است گرفت سهامداران مالک آن هستند اما مردم از آن منتفع میشوند.
نظر شما