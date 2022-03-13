تربیت نسل مهدوی نیاز به کار علمی و پژوهشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام متوسل آرانی روز یکشنبه در همایش ملی تعلیم و تربیت مهدوی که در دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار شد، با اشاره به وعده قطعی خداوند درباره ظهور امام زمان(عج) در قرآن کریم اظهار داشت: ما منتظر ظهور منجی موعود آخرالزمان هستیم اما منتظر بودن به تنهایی کافی نیست بلکه باید انتظار را در عمل نیز نشان دهیم.

وی افزود: مهدویت علاوه بر اینکه باور اعتقادی ما است، به عنوان امامت یک موضوع آخرالزمانی است و ادیان و مکاتب مختلف در این حوزه دیدگاه‌هایی بیان کردند که پایان جهان چگونه خواهد بود و از این منظر باید موضوع مورد پژوهش واقع شود.

متوسل آرانی ادامه داد: در واقع ما شیعیان موضوع مهدویت را از بعد اعتقادی مورد توجه قرار می‌دهیم چون قائل به موضوع امامت هستیم و امام مهدی را آخرین امام می‌دانیم اما غیر از ما شیعیان و مسلمانان ادیانی که به بحث امامت معتقد نیستند، قائل به یک منجی موعود هستند.

متوسل آرانی افزود: در موضوع مهدویت برادران اهل سنت اگر چه از منظر امامت به این موضوع نگاه نمی‌کنند، اما به قیام منجی به عدل و داد اعتقاد دارند، پس لازم است موضوع مهدویت از ابعاد مختلف پژوهشی و به صورت علمی به دنیای امروز به ویژه نسل جوان عرضه شود.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) گفت: ورود دانشگاه فرهنگیان یزد به این موضوع به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت کشور که هم متولی آموزش معلمان و دبیران است هم به عنوان یک دانشگاه وظیفه کار پژوهشی دارد، ارزشمند است زیرا که تعلیم و تربیت مهدوی تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته و این موضوع که چگونه و از چه راهی مهدویت در نظام تعلیم و تربیت کشور وارد شود، مورد توجه واقع نشده و اگر هم بوده به اندازه برگزاری یک همایش ملی نبوده است.

دبیر علمی همایش ملی تعلیم و تربیت مهدوی با اشاره به اینکه ۱۸۰ مقاله از سطح کشور به دبیرخانه ارسال شد، گفت: از این تعداد ۷۰ مقاله در قالب پوستر پذیرفته شده و هشت مقاله به صورت شفاهی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: هر مقاله سه بار داوری و بازنگری و بازبینی شده و توسط ۴۰ نفر از داوران کشوری از اساتید دانشگاه‌ها انجام شده و ان شاءالله محصول علمی از این همایش استخراج خواهد شد و مقالات در نشریه انتظار موعود به چاپ خواهد رسید.

متوسل آرانی با اشاره به اینکه چگونه باید در تربیت مهدوی نسل جوان گام برداریم، گفت: این حرکت نیاز به کار علمی و پژوهشی دارد و با اشاره به آیه ۵۵ سوره نور اظهار کرد: در این آیه خداوند وعده قطعی داده و وعده او تخلف ناپذیر است و این وعده ظهور امام زمان است هر چند نام حضرت در آیه نیامده اما وعده خدا جز با ظهور مرد الهی و فردی که از جانب خدا مأموریت داشته باشد، محقق نمی‌شود.