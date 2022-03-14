بیمارستان فارابی تنها اورژانس فعال چشم پزشکی در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خداپرست، در نشست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدیران بیمارستان فارابی، گفت: اگر نگاهی به خدمات ارائه شده درمانگاه‌های بیمارستان فارابی بیندازید می‌بینید که عملکرد این درمانگاه‌ها با توجه به اینکه فارابی قطب علمی چشم پزشکی کشور است، قابل توجه بوده و برخی از این خدمات فقط در این درمانگاه‌ها ارائه می‌شود. شاید بیمارستانی را پیدا نکنید که این تعداد از مراجعه بیمار و خدمات رسانی به بیماران را داشته باشد. قاطعانه می گویم اگر زیرساخت‌های بیشتری فراهم شود، بیمارستان فارابی این ظرفیت را دارد که کیفیت خدمات خود را بیش از پیش افزایش دهد.

وی با اشاره به برنامه‌های این بیمارستان برای توسعه گردشگری سلامت، افزود: از سال‌ها قبل به دنبال جذب بیماران خارجی بودیم اما با چالش‌هایی مواجه شدیم. خوشبختانه به همت بزرگانی که پیش از بنده مسئولیت ریاست بیمارستان را بر عهده داشتند، در حال حاضر ۱۴ تخت VIP داریم که باعث می‌شود شتاب ما نیز در زمینه توسعه گردشگری سلامت افزایش یابد. همچنین طبق آمار در سال ۱۳۹۹ با توجه به شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که به همراه داشت، بخش IPD بیمارستان عملکرد خوبی داشت.

خداپرست در ادامه گزارشی از تعداد مراجعه کنندگان به درمانگاه‌ها و اورژانس بیمارستان فارابی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ ارائه کرد و اظهار داشت: شرایط اورژانس فارابی به گونه‌ای است که به عنوان مثال اگر بیماری ساعت ۳ یا ۴ صبح به همکاران ما در درمانگاه اورژانس مراجعه کرده و نیازمند جراحی باشد، به سرعت به اتاق عمل منتقل خواهد شد. همچنین آمار پذیرش بیماران در این درمانگاه به ویژه در روزهای تعطیل سال نو افزایش می باید. زیرا تنها اورژانس فعال چشم پزشکی در تعطیلات نوروز هستیم.

وی به نحوه خدمات رسانی به بیماران در زمان همه گیری کرونا اشاره کرد و افزود: با اینکه بیمارستان فارابی مرکز پذیرش بیماران مبتلا به کرونا نیست اما مراجعه به درمانگاه‌ها و اتاق‌های عمل ما در این بیمارستان به صورت روزانه بسیار بالا است و همین موضوع امکان مواجهه با ویروس کرونا را برای کادر درمان افزایش می‌دهد.