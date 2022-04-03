بیستمین گردهمایی مبلغین کشورهای اروپایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ روحانیون و مبلغین کشورهای آلمان، هلند و بلژیک بار دیگر در مرکز اسلامی هامبورگ گرد هم آمدند.

این گردهمایی با موضوع فعالیت‌های قرآنی روحانیون در مراکز اسلامی اروپا برگزار شد.

جلسه با تلاوت مجتبی محمود آغاز شد. پس از قرائت زیارت آل یاسین جلسه با سخنرانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ حجت الاسلام مفتح آغاز به کار کرد.

مفتح ضمن خوشامدگویی به میهمانان گردهمایی و تبریک اعیاد شعبانیه و عید نوروز، رحلت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله علوی گرگانی را تسلیت گفت. با توجه به سفر اخیر حجت الاسلام مفتح به عراق و دیدار با مراجع معظم تقلید و اساتید بارز حوزه علمیه نجف و کربلا، ضمن ابلاغ سلام مرجعیت شیعه خصوصاً آیت الله سیستانی به روحانیون منطقه، گزارشی از این دیدارها را به حاضرین در جلسه ارائه دادند.

وی در رابطه با حساسیت شرایط اروپا پس از جنگ اوکراین و احتمال تشدید فشارها تأکید کردند که وظیفه ما بر اساس دستورات دینی تمسک به قرآن کریم است چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: إذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن.

مدیر مرکز اسلامی هامبورگ در ادامه بیان داشتند: هر وقت مردم از قرآن فاصله گرفتند دچار گرفتاری شدند و فاصله گرفتن تنها به ترک تلاوت و خواندن نیست بلکه با عدم رعایت دستورها و حدود شرعی قرآن است و این مطلب در فرمایشات امام باقر علیه السلام روشن است: وکل أمة قد رفع الله عنهم علم الکتاب حین نبذوه وولاهم عدوهم حین تولوه وکان من نبذهم الکتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم یروونه ولا یرعونه والجهال یعجبهم حفظهم للروایة والعلماء یحزنهم ترکهم للرعایة...

در ادامه، گزارشی از فعالیت‌های قرآنی مرکز اسلامی هامبورگ توسط معاونت‌های مرکز ارائه شد.

حجت الاسلام خوشنویس مدیر حوزه علمیه مرکز اسلامی هامبورگ گزارشی از واحدهای درسی در حوزه قرآن را ارائه دادند، حجت الاسلام بیدقی مدیر آکادمی اسلامی آلمان نیز از فعالیت‌های پژوهشی آکادمی برای برگزاری کنفرانس قرآن با همکاری دانشگاه‌های آلمانی و ایرانی در تابستان آینده خبر دادند.

همچنین معلم زاده در بخش معاونت فرهنگی مرکز از سیر فعالیت‌های قرآنی مرکز در سال‌های متمادی مخصوصاً در ماه‌های رمضان، مسابقات اروپایی قرآن و سایر پروژه‌های دینی گزارش مختصری ارائه نمود.

گردهمایی ضمن محکومیت بی حرمتی به روحانیت شیعه و بعضی مراکز اسلامی در حوادث اخیر آلمان، با ارائه مقالات پیرامون موضوع جلسه توسط بعضی از روحانیون ادامه یافت. سپس همه میهمانان نسبت به وظایف قرآنی روحانیون و مراکز اسلامی اروپا به تبادل نظر و ارائه تجربیات پرداختند. لزوم بروز رسانی روش‌های آموزشی قرآن، توجه به نوجوانان و جوانان، تفسیر قرآن بر اساس نیازهای منطقه.... از مهمترین نظرات میهمانان این گردهمایی بودند.

در پایان، حجت الاسلام طباطبایی بیانیه پایانی گردهمایی را قرائت نمود که به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیّه پایانی گردهمایی روحانیون و مبلغان منطقه آلمان، بلژیک و هلند

یا أیّها الّذین آمنُوا کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الّذین من قبلکم

در آستانه ماه مبارک رمضانِ ۱۴۴۳ هجری قمری، مطابق با ۳۰ مارس ۲۰۲۲ میلادی، با نگاه ویژه ای که قرآن کریم و سنّت شریفه نسبت به ماه مبارک رمضان دارد، باید در جامعه اسلامی فضای خاصی به وجود بیاید؛ بالأخص در کشورهای غربی و به ویژه در اروپا، آن هم از جنبه‌های مختلف انسانی، معنوی، اخلاقی، صلح و زندگی مسالمت آمیز با همه بندگان خدا.

در پایان روزهای ماه شعبان المعظّم و در آستانه ماه مبارک رمضان، ما روحانیون مکتب اهل بیت (علیهم السّلام) در این سه منطقه از اروپا، بار دیگر گردهم آمده ایم تا با تبادل نظر درباره این فراز از ایّام اللهِ تقویم اسلامی و با موضوع «فعّالیتهای قرآنی روحانیون در مراکز اروپا»، از عموم مسلمانان، به ویژه جوانان عزیز برای حضور گسترده در مراسمات ماه مبارک، به ویژه، نمازهای جمعه و جماعت و جلسات خاص تلاوت قرآن کریم و آموختن معارف اسلامی دعوت نمائیم و بر وظیفه ذاتی روحانیون برای آگاهی بخشی دینی به جامعه مسلمانان و بازسازی معنوی و اخلاقی آنها و توجّه به نقش تربیتی علمای دین، به ویژه نسبت به نسل جوان مسلمان اروپایی تأکید نمائیم، چرا که معتقدیم امروزه در مغرب زمین، ضرورت رساندن پیام انبیا و استمرار جریان امامت و ولایت در گستره زمین و زمان، برای معرفت و شناخت صحیح و عمیق، بر عهده روحانیت اصیل اسلام است.

بر این اساس، اعلام می‌کنیم که:

با توجّه به موضوع این جلسه، فعّالیتهای قرآنی در جلسات مذهبیِ مراکز دینی باید گسترش یابد و به تلاوت قرآن اکتفا نشود، بلکه باید با آموزه‌های معنوی این کتاب آسمانی آشنایی حاصل شود تا بتوان در کردار و گفتار و رفتار بدانها عمل شود.

آیه شریفه‌ای که خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «و ما أرسلناک إلاّ رحمة للعالمین»، منعکس کننده نگاه رحمانی اسلام به تمام افراد بشریّت است؛ این نگاه دین حنیف، محبّت، معنویّت، اخلاق، عقلانیّت، اعتدال، خدمت به خلق و مدارا با آنها را، آن هم به دور از هر گونه افراط و تفریط و از زوایای گوناگون برای مسلمانان و غیرِ آنها دارای اولویّت اعلام می‌کند. به یقین، تبیین دیدگاه‌های صحیح و عقلانی قرآن و از نگاه آموزه‌های اهل بیتی (علیهم السّلام) از یک سو، و نقد دیدگاه‌های انحرافی و جریان‌های تکفیری و نیز نقد جریان‌های غلو و تحریف از سوی دیگر از اهمّ روشنگری‌ها است.



از نظر ما، تبلیغات رسانه ایِ مسموم برخی از رسانه‌ها در راستای اسلام ستیزی و انتشار موج اسلام هراسی و نیز مسلمان گریزی در یک نظام اجتماعی آزاد و باز، فاقد توجیه و ناسازگار با شعارهای اساسی جامعه مدرن است. از این رو، همچون گذشته تأکید می‌کنیم که جامعه اروپایی باید بر عزّت انسانی و دینی مسلمانان صحّه گذارد، چرا که بی شک، حضور مفید و مؤثر و سازنده مسلمانان در اروپا، یک حقیقت و یک فرصت تاریخی ارزشمند برای این قارّه است و برقراری تعامل صحیح مسؤولان دولتی با مراکز اسلامی و امامان و مدیران این مراکز، همراه با گفتگو و تبادل نظر، کمک بزرگی به برقراری امنیّت و نشاط اجتماعی در جامعه خواهد بود.



ما از دولت‌های اروپایی می‌خواهیم که برای از بین بردن محدودیت‌ها علیه مسلمانان به ویژه علیه بانوان مسلمانِ شاغل و دانش آموزان دختر که با اظهار نظرهای غیرتخصّصی در مسائل دینی همراه است و همچنین از رفتارهایی که موجب تفتیش عقاید و تبعیض نژادی و دینی است و متأسفانه شاهد گسترش آن تا حدودی هستیم جلوگیری کنند.



از آنجا که معتقدیم ادیان یک اهرم ثبات و آرامش در دنیا و وسیله‌ای برای تفاهم و تعامل و گفتگو بین فرهنگ‌ها و تمدنها هستند، نگرانی خود را از رفتارهای اعتماد شکن در گفتگوهای چندجانبه بین المللی اعلام می‌کنیم و از مسئولان نظام‌های سیاسی بین المللی می‌خواهیم که با احترام به پیمان‌ها و قراردادها، زمینه اعتماد و گفتگوی سازنده برای حاکمیّت صلح جهانی را فراهم سازند، چرا که نقض یکجانبه عهدنامه‌ها، دیوار اعتماد بین طرفین را فرو خواهد ریخت و ناامنی را در سطح جهان دامن خواهد زد.



از آنجا که حفظ حقوق شهروندیِ عموم مردم، به ویژه علمای اسلام و شئونات آنان، در هر جای عالم که زندگی کنند به عهده دولت‌های آن منطقه است، بار دیگر مراتب تأسّف و اعتراض شدید خود را نسبت به حرمت شکنی از یکی از امامان یکی از مراکز اسلامی اعلام می‌داریم و از آنها می‌خواهیم که احقاق حقوق شهروندیِ عالمان بزرگوار را تضمین نمایند.



همچنین ما مخالفت خود را با جریانات غیرعادلانه و ظالمانه در مناطق مختلف جهان، بالأخص در خاورمیانه اعلام می‌کنیم و لذا از دولت‌های اروپایی، خصوصاً از دولت محترم آلمان می‌خواهیم که به حدّاکثر نقش تاریخی و مثبت خود در این زمینه عمل نمایند و با تعاملات معقول در حوزه‌های ارتباطی خود، از تداوم خونریزی‌ها، جنگ‌ها و رنج انسان‌ها در منطقه جلوگیری کنند تا همه انسان‌ها در کنار یکدیگر در کمال آرامش زندگی کنند.



در پایان این بیانیّه اعلام می‌کنیم که مرجعیّت شیعه، ضامن معنویّت، اعتدال و عقلانیّت در امر مهم دین است و بدین وسیله بر تبعیّت خود از مراجع معظم تقلید تأکید می‌کنیم و از مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان مرکز دیرپای شیعه در قلب اروپای مرکزی، به ویژه امام و مدیر این مرکز محترم که بار دیگر زمینه برگزاری این گردهمایی را فراهم ساختند، سپاسگزاریم.