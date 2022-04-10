به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه مس رفسنجان فصل گذشته توانست به عنوان تیمی که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده بود جایگاه خود را با کسب رتبه هشتم تثبیت کند تا مدیریت این مجموعه تصمیم به حفظ کادر فنی و جذب بازیکنان مد نظر محمد ربیعی بگیرد و آنها بتوانند با توجه به بودجه خود بازیکنان شاخصی را بگیرند.

زهیر سلمان، شاهین توکلی، فائز الرشیدی، فرشاد محمدی مهر، مجید علیاری، مهدی ترکمان، مهدی حسینی و میثم تیموری جزو بازیکنانی بودند که در ابتدای فصل پیراهن نارنجی مس را بر تن کردند تا رؤیای محمد ربیعی را برای موفقیت در لیگ برتر بیست و یکم محقق کنند.

ربیعی در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر توانست نتایج قابل قبولی را با این تیم بگیرد اما منفعت این تیم از تصمیمات اشتباه داوری در بازی‌های لیگ برتر باعث شد تا امتیازات جمع‌آوری شده این تیم کمتر مورد توجه قرار بگیرد. پنالتی‌های متوالی مس رفسنجان در بازی‌های لیگ برتر به لطف دقت بالای گادوین منشا باعث شد تا مهاجم نیجریه‌ای با ۱۲ گل در صدر جدول آقای گل‌های فصل جاری تا پایان هفته بیست و چهارم قرار بگیرد.

مس رفسنجان که در نیم فصل اول را با کسب ۲۳ امتیاز و حضور در رتبه پنجم جدول به پایان رسانده بود روند نزولی و سقوط آزاد خود را در بازی‌های دور برگشت آغاز کرد.

این تیم در پنج دیدار گذشته اش در لیگ برتر رنگ پیروزی به خود ندیده تا با تحمل سه شکست و کسب دو تساوی جایگاه پنجم جدول را حفظ کند اما فاصله بسیار زیادی با استقلال تهران که همچنان صدرنشین است پیدا کند.

مسی‌ها در نیم فصل اول نامزد حضور در جمع مدعیان قهرمانی با فاصله ۱۳ امتیازی بودند اما حالا با ۲۱ امتیاز اختلاف نسبت به آبی‌پوشان پایتخت نه تنها هیچ شانسی برای قهرمانی ندارند بلکه حضور آنها در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سقوط آزاد مس با ربیعی با شکست مقابل تیم دسته دومی خلیج فارس ماهشهر در یک چهارم نهایی جام حذفی ادامه پیدا کرد تا نه تنها رؤیای مسی شدن جام زرین از بین برود بلکه مربی جوانی که حضورش در برخی برنامه‌های تلویزیونی به طرز عجیب و سوال برانگیزی پر رنگ است مورد توجه قرار بگیرد.

ربیعی که روزهای بسیار بدی را در رفسنجان پشت سر می‌گذارد مشخص نیست چگونه بعد از یک ناکامی بزرگ برابر تیم دسته دومی گزینه هدایت پرسپولیس شده است! مربی ای که هنوز نتوانسته یک موفقیت نسبی با تیمی کسب کند چگونه خود را در حد و اندازه های یکی از ریشه دارترین تیم های فوتبال ایران می داند.

به نظر می رسد افرادی که ربیعی را گزینه سرمربیگری پرسپولیس کرده اند به دنبال کاستن از بار سنگین شکست مس برابر تیم دسته دومی هستند که با یک مربی گمنام ربیعی را از دور مسابقات کنار گذاشت. البته که این حربه ها دیگر تکراری و نخ نما شده که یک مربی برای بزرگ شدن و مطرح شدن خودش را به نیمکت یک تیم بزرگ بچسباند تا شاید فصل بعد بتواند روی نیمکت تیم بهتری قرار بگیرد.

اما برای محمد ربیعی که از نظر شخصیت و متانت در حد قابل قبولی قرار دارد، خیلی زود است که بخواهد به نیمکت پرسپولیس فکر کند. شاید هم او از این موضوع بی اطلاع است و برخی افراد نزدیک به او تلاش دارند نامش را برای تیم های بزرگ مطرح کنند!