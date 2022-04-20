قیمت نفت ۴ دلار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت امروز در بازارهای جهانی با کاهش بیش از ۴ دلاری روبرو بوده است به طوری که بررسی داده‌های انرژی در جهان نشان می‌دهد با وجود اینکه اوپک پلاس تولید روزانه نفت خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده باز هم با توجه به شرایط بی ثبات جهانی قیمت نفت خام نزولی است.

بسیاری از تحلیلگران علت اصلی این واکنش بازار انرژی را کاهش قابل توجه تولید نفت روسیه به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی می‌دانند.

بر اساس گزارش‌ها، روسیه در حال حاضر ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از هدف خود در ماه مارس یعنی حدود ۱۰.۰۱۸ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده است.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود گفته تورم آشکار می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی باشد. بسیاری از کارشناسان از آینده قیمت نفت به دلیل احتمال تحریم نفت و گاز روسیه و فشار بر بازار عرضه بیم دارند.

بر همین اساس قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز (۳۱ فروردین ماه) در بازار جهانی نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته با ۴ دلار و ۱۹ سنت کاهش به ۱۰۸ دلار و ۵۰ سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۴.۵۱ درصد کاهش را به خود دیده است.

همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۴ دلار کاهش به ۱۰۳ دلار و ۷۰ در هر بشکه رسید که نسبت به آخرین قیمت‌های معاملاتی روز گذشته ۴.۳۲ درصد کاهش را به خود دیده است.

قیمت نفت برنت دریای شمال روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با افزایش ۳.۳۶ درصدی یا ۳ دلار و ۵۲ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهش ۳.۲۸ درصدی یا ۳ دلار و ۷۰ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایش ۲۵.۷۳ درصدی یا ۲۰ دلار و ۳ سنتی روبرو شده است.

از طرف دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز پیش با افزایش ۲.۸۹ درصد یا ۲ دلار و ۹۱ سنتی روبرو شده است، همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهشی ۵.۲۷ درصدی یا ۵ دلار و ۷۶ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی ۱۷.۱۹ درصدی یا ۱۵ دلار و ۱۸ سنتی روبرو شده است.