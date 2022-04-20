برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده با اعلام این خبر افزود: برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد و در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد.
نایب رئیس شورای کشوری عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی در اولین جلسه این شورا، با اشاره به ارکان این شورا اعم از ساختار، فرایندها و فرهنگ گفت: این شورا در سطح کشوری تصمیم گیری می کند و کل آموزش علوم پزشکی کشور را شامل می شود.
وی با بررسی شیوه نامه های اجرایی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: این برنامه می تواند به تحقق شعار سال جاری که تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی است کمک کند و از تاریخ ابلاغ به دانشگاههای علوم پزشکی کشور لازم الاجراست و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال جاری، جلسه توجیهی معاونین آموزشی دانشگاه ها برگزار خواهد شد.
در ادامه دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت و رئیس شورای کشوری عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات مثبتی که در سالهای گذشته در معاونت آموزشی وزارت بهداشت رخ داده، یادآور شد: توجه به پاسخگویی اجتماعی و تاثیر اقدامات انجام شده بر نظام آموزشی همواره باید مورد توجه باشد و نتایج آن در جامعه مشاهده شود.
وی گفت: باید دقت شود تا در ساختار و تشکیلات از هدف اصلی دور نشویم و لازم است چشم انداز یک ساله در خصوص برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی تدوین شود و این برنامه در موعد مقرر مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس شورای کشوری عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی تصریح کرد: آیین نامه ارتقا وابسته به آییننامه جذب است لذا لازم است در جذب اعضای هیئت علمی کارآمد و توانا دقت بیشتری انجام شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره کارآفرینی و تولید ثروت در دانشگاهها گفت: اعضای هیئت علمی از ارکان دانشگاهها هستند و اگر قرار است کاری در جهت پیشرفت دانشگاهها در حوزه کارآفرینی و تولید ثروت انجام شود باید از جذب اساتید دانشگاه آغاز شود لذا درخواست بازبینی آیین نامه جذب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است.
وی افزود: تفکر و توجه به حوزه بینالمللی سازی نیز از مصادیق کارآفرینی و تولید ثروت در دانشگاهها است. یکی از مصادیق بینالمللی سازی، ایجاد شرایط لازم برای بازگرداندن فرزندان این مرز و بوم به مام وطن است و باید برای آن ها برنامه خاصی تدوین نمود و با بررسی محدودیت ها و رفع مشکلات، حوزه بینالمللی سازی را پویا و تفکر بینالمللی را شکل داد.
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