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۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۴۶

معاونت دانشجویی دانشگاه اعلام کرد؛

ثبت نام انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران آغاز شد

ثبت نام انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران آغاز شد

ثبت نام اولیه انتخابات شورای صنفی دانشگاه تهران از امروز آغاز و تا ۶ اردیبهشت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه تهران ثبت نام اولیه انتخابات ۲۹ واحد شورای صنفی دانشگاه تهران از امروز آغاز شده و تا ۶ اردیبهشت ادامه دارد که بازه زمانی فوق قطعی است و تمدید نخواهد شد.

دانشجویان خوابگاهی در هر دو واحد دانشکده یا خوابگاه می‌توانند کاندیدا شوند، اما صرفاً در یکی از دو واحد قادر خواهند بود به فعالیت بپردازند. در صورت متقاضی بودن باید ثبت نام مجدد انجام دهند و دارای دو کد رهگیری باشند.

دانشجویانی که به هر دلیلی قادر به ثبت نام نیستند، مشخصات خود (نام و نام خانوادگی- شماره دانشجویی-شماره تماس و ایمیل دانشگاه [شناسه یکتا]) را به نشانی senfi.stu@ut.ac.ir در بازه زمانی معین شده، ارسال کنند. مشاهده «تأییدیه دریافت»، به منزله دریافت ایمیل است.

کد مطلب 5474112
مهتاب چابوک

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