کتاب «عرفان در آئینه قرآن و روایات» به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عرفان در آئینه قرآن و روایات (عرفان نظری)» اثر حسن رمضانی در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۳۹۴ صفحه منتشر شد.
عرفان اسلامی از علوم و معارفی است که با هدایتهای قرآنی و ارشادهای نبوی و ولوی و به دور از غوغاهای بردگان دنیا و غافلان به دست انسانهای به کمال رسیده و به ثمر نشسته، در زمینه فطرت انسانی تولد یافت و بالید و بسان شجره طیبه که طی اعصار متمادی نفوس متعدد را از خاک تا این طبیعت رهایی بخشید و به اذن خدا در مقام و منزل و فنای فی الله و بقای بالله نشاند و مینشاند، جز آنکه برخی بر اثر قصور علمی و تفسیر عملی به این ره آورد الهی و انسانی حقوق پیدا نکرده و از آن بهره نگرفته و طبعاً از آن دفاع نکردند، بلکه متأسفانه آن را بیگانه ایران هستند که از ورای مرزهای دیانت و اسلامیت به جامعه مسلمان راه یافته و لباس خودی پوشیده است.
تحقیق پیش رو سعی دارد اسلامی و قرآنی بودن این میراث گرانقدر را روشن سازد و ابرهای تیره و تار بدبینیها و سو تفاهمها را بزداید و بدین گونه راه را برای کمال جویان و حق طلبان هموار کند و موانع را از سر راه آن بردارد.
در این اثر ضمن بیان دورنمایی از مهمترین مباحث متون درسی عرفان نظری، احدیت یا تعین اول و واحدیت یا تعین ثانی، اسم اعظم، نفس الامر، حقیقت و راز آفرینش، وحدت وجود و کثرت موجود، حضرات خمس و طبقات عوالم خلقی انسان کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
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