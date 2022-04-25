پایان قدرت نمایی اوباش در اسلامشهر/۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی آقا کارخانه صبح دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک مورد درگیری و شرارت و قدرت نمایی با سلاح سرد در شهرک قائمیه که با تخریب مغازه میوه فروشی موجب ایجاد رعب و وحشت شهروندان شده بود بلافاصله مأموران به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران با حضور در محل مشاهده کردند که متهمان پس از ایجاد شرارت متواری شده و دستگیری آنان به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

کارخانه افزود: مأموران با استفاده از شگردهای خاص پلیسی آنان را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات موفق پلیسی هر سه نفر آنها را دستگیر و به مقر پلیس دلالت و در باز جویی های خود به جرم خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضائی راهی دادسرا شدند.

وی با اشاره به اینکه اقدام به موقع مأموران و بازداشت این شرور در کمتر از چند ساعت تشکر و قدردانی شهروندان را در پی داشت، تصریح کرد: همکاری مردم با پلیس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان سلب و امنیت وآسایش خانواده‌ها را تضمین خواهد کرد.