ظرفیت واحدهای تولیدی اردبیل برای رونق اقتصادی استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر رامین صادقی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار کرد: استاندار اردبیل به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی و اعضای کارگروه تسهیل استان به لحاظ اهمیت بخش تولید و صنعت به عنوان پیشران توسعه همه جانبه استان با حضور میدانی در واحدهای صنعتی و تولیدی مرکز استان و شهرستان‌های تابعه و بررسی عینی‌تر مشکلات آنها، برای رفع آن در چارچوب‌های قانونی تعریف شده اقدام و دستورات لازم را صادر می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی موانع تولید در استان گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به تبع از وزارت متبوع در تلاش است تا با حمایت همه جانبه از تولید، از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جهت رشد و توسعه و رونق اقتصادی استفاده کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: در این بازدید ضمن بررسی مشکلات ۶ واحد تولیدی و صنعتی با ادارت، در خصوص تسهیلات، بدهی و مالیات و …، در جهت پیشبرد روند تسهیلات و رفع موانع تولید راهکارهای لازم به واحدهای تولیدی ارائه و در ادامه، مصوبات لازم تصویب شد.