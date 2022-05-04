به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نقی لو گفت: با تاکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پویش مردمی نامگذاری فرزندان ایران - ماده یوزپلنگی که ۱۱ اردیبهشت در مرکز تکثیر یوز آسیایی فرزندان ماده به دنیا آورد، برگزار میشود.
وی ضمن تشریح برنامههای مستندسازی و اطلاعرسانی مرتبط با چگونگی فرآیند بارداری و تولد این توله یوزها، افزود: در این پویش مردمی که توسط سازمان حفاظت محیطزیست و با همکاری رسانه ملی برگزار خواهد شد، به افرادی که نامهای ارسالی آنان توسط هیأت داوران مردمی برگزیده شود، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
مسئول دبیرخانه برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اهمیت جهانی این رویداد بیسابقه اظهار کرد: علاقهمندان میتوانند از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ از طریق سامانه پیامکی برنامه طبیعت ۳۶۰ شبکه دو سیما (۳۰۰۰۰۳۶۰) و یا سامانه http://Farzandan-e-iran.ir اسامی پیشنهادی را اعلام کنند.
وی افزود: در مراسمی که همزمان با هفته محیط زیست برگزار میشود، از نامهای منتخب داوران، زحمات و تلاشهای شبانهروزی تیم اجرایی این واقعه مهم اعم از همکاران ستاد، استان سمنان، پرسنل انتظامی استان، تیم مجرب دامپزشکی، محیطبانان کاشف ایران از قاچاقچیان و … با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست تقدیر خواهد شد.
دبیر شورای اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیطزیست ضمن تشکر از حمایت همهجانبه تمام اقشار جامعه برای جلوگیری از انقراض این گونه منحصر به فرد، تصریح کرد: کمتر از بیست قلاده یوز در هفت استان سمنان، کرمان، یزد، خراسانهای رضوی، شمالی، جنوبی و اصفهان که زیستگاه اصلی یوز است تا به امروز مشاهده شده است و باید امکانات بیشتری در این استانها برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی فراهم کرد.
نقی لو تصریح کرد: رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در سفر استانی به سمنان و بازدید از این مرکز و اعلام قطعی شدن بارداری "ایران" دستورات ویژهای را برای تأمین نیازهای فنی و مالی این دستاورد صادر کردند ولی با توجه به تماسهای مردمی و اظهار علاقهمندی به حمایت از این رویداد علمی، پویش حفاظت از یوزپلنگ ایرانی با حمایت صندوق ملی محیطزیست و بانک تجارت، اسفندماه سال گذشته در موزه تنوع زیستی پارک پردیسان با حضور مدیران در هفته منابع طبیعی رونمایی شد و علاقهمندان فقط از طریق این درگاه میتوانند داوطلبانه از برنامههای تکثیر یوز ایرانی حمایت کنند.
وی با تأکید بر نقش مهم اقشار مختلف جامعه بخصوص هنرمندان، ورزشکاران و اصحاب رسانه بر افکار عمومی و آگاهی و آموزش عموم مردم نسبت به محیطزیست، از حضور همیشگی این عزیزان تشکر و عنوان کرد: فدراسیون فوتبال سالهاست با درج نقش یوزپلنگ ایرانی روی پیراهن تیم ملی فوتبال موفق شده است توجه مردم ایران و دنیا را نسبت به یوزپلنگ ایرانی جلب کند و ما در تلاش هستیم طی تفاهمنامهای، این مهم را برای جام جهانی سال ۲۰۲۲ نیز تمدید کنیم.
دبیر شورای اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیطزیست بابیان اینکه تلاش خواهیم کرد با ارائه مستندات و اخبار لحظهبهلحظه از رشد فرزندان "ایران" از طریق پایگاه خبری سازمان حفاظت محیطزیست، توجه عموم مردم را نسبت به حفاظت از محیطزیست، جلب کنیم، گفت: اولین اقدام در زمان مشاهده گونههای حیاتوحش، حفظ خونسردی و عدم ترساندن آن است تا جانور دچار استرس و انجام رفتارهای نامتعارف نشود.
مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیطزیست گفت: سامانه ارتباط مردمی سازمان حفاظت محیطزیست نیز به شماره تلفن ۱۵۴۰ در تمام ساعات شبانهروز آماده دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی در خصوص مشاهده ورود حیاتوحش به مناطق مسکونی، صید و شکار غیرمجاز، آلودگی، تخریب و…، در حوزه محیطزیست است.
نقی لو خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیطزیست در تلاش است با مشارکت یکی از شرکتهای بیمهای در صورت مراجعه حیاتوحش به مناطق مسکونی شهری و روستایی و زمینهای کشاورزی به دلیل گرسنگی، خسارات وارده به مردم را جبران کند تا دیگر شاهد تکرار حوادث اخیر نباشیم.
وی در ادامه گفت: دبیر اجرایی این پویش مردمی حمیدرضا میرزاده؛ روزنامهنگار و فعال محیطزیست است که توسط اتاق فکر این رویداد انتخاب و از سوی مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیطزیست منصوبشده است.
نقی لو در پایان افزود: یکی از تولهها به دلیل ناهنجاری مادر زادی ریه سمت چپ و چسبندگی ریه در روز چهارم تولد تلف شده است و یوزبانان و تیم دامپزشکی تغذیه و رفتار تولههای دوم و سوم و یوز ماده را به صورت شبانه روزی با دوربین مداربسته و بازدید میدانی نظارت میکنند.
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