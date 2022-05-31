به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با هدف پیادهسازی فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش خصوصی و دولتی و برگزاری پنلهای آموزشی برگزار شد.
این اجلاس با حضور مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس، سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام و هادی قوامی، معاون امور حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
نمایندگان حاضر در این اجلاس بر حمایت از کارآفرینان تاکید کردند و قوانین مصوب مجلس را در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از واسطهگری دانستند.
نمایندگان بر این مسئله تاکید کردند که مجلس بر راهکارهای بازگشایی بازارهای صادراتی، دادن بهای بیشتر به تولیدکنندگان و جلوگیری از واردات برای حمایت از تولید داخلی تاکید دارد.
به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای کارخانههایی که مولد نیستند، مالیات در نظر گرفته شده است تا حد امکان از واسطهگری جلوگیری شود.
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