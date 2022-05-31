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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

وزیر علوم:

توسعه مراکز آموزش عالی باید قانونی انجام گیرد

توسعه مراکز آموزش عالی باید قانونی انجام گیرد

تبریز- وزیر علوم با بیان اینکه توسعه مراکز آموزش عالی باید قانونی انجام گیرد، گفت: در بسیاری از موارد، ایجاد آموزشکده‌های فنی به بهترین وجه نیاز استان‌ها را پاسخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی زلفی‌گل در محل دفتر ریاست دانشگاه تبریز با نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی دیدار و در خصوص مسائل آموزش عالی این استان گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این نشست که علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و متفکر آزاد رئیس فراکسیون دانشگاهیان نیز حضور داشتند، نمایندگان نظرات و دیدگاه‌های خود را نسبت به روند جاری آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی و همچنین نیازهای این مراکز در برخی حوزه‌های انتخابیه خود بیان کردند.

وزیر علوم نیز با اشاره به قدمت و جایگاه آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی گفت: توسعه مراکز آموزش عالی و ایجاد مراکز و رشته‌های جدید با رعایت شرایط قانونی و وجود امکانات لازم صورت می‌گیرد.

زلفی‌گل تاکید کرد: اگر بدون امکانات زیرساختی، خوابگاه، زمین و اسناد مرکز آموزش عالی ایجاد کنیم، فرزندان ما در آینده دچار مشکل خواهند شد از این رو باید ابتدا امکانات توسط مسئولان تهیه و سپس مجوزهای لازم صادر شود.

وزیر علوم اظهار داشت: در بسیاری از موارد، ایجاد آموزشکده‌های فنی به بهترین وجه نیاز استان‌ها را پاسخ می‌دهد و نیازی به دانشگاه بزرگ نیست.

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در این نشست از تعامل نمایندگان آذربایجان شرقی به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون آموزش قدردانی کرد و گفت: وزارت علوم پاسخ به مطالبات قانونی نمایندگان مجلس را وظیفه خود می‌داند و تاکنون نیز تعامل خوبی با عزیزان داشته است.

کد مطلب 5503865

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