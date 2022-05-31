توسعه مراکز آموزش عالی باید قانونی انجام گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی زلفی‌گل در محل دفتر ریاست دانشگاه تبریز با نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی دیدار و در خصوص مسائل آموزش عالی این استان گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این نشست که علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و متفکر آزاد رئیس فراکسیون دانشگاهیان نیز حضور داشتند، نمایندگان نظرات و دیدگاه‌های خود را نسبت به روند جاری آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی و همچنین نیازهای این مراکز در برخی حوزه‌های انتخابیه خود بیان کردند.

وزیر علوم نیز با اشاره به قدمت و جایگاه آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی گفت: توسعه مراکز آموزش عالی و ایجاد مراکز و رشته‌های جدید با رعایت شرایط قانونی و وجود امکانات لازم صورت می‌گیرد.

زلفی‌گل تاکید کرد: اگر بدون امکانات زیرساختی، خوابگاه، زمین و اسناد مرکز آموزش عالی ایجاد کنیم، فرزندان ما در آینده دچار مشکل خواهند شد از این رو باید ابتدا امکانات توسط مسئولان تهیه و سپس مجوزهای لازم صادر شود.

وزیر علوم اظهار داشت: در بسیاری از موارد، ایجاد آموزشکده‌های فنی به بهترین وجه نیاز استان‌ها را پاسخ می‌دهد و نیازی به دانشگاه بزرگ نیست.

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در این نشست از تعامل نمایندگان آذربایجان شرقی به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون آموزش قدردانی کرد و گفت: وزارت علوم پاسخ به مطالبات قانونی نمایندگان مجلس را وظیفه خود می‌داند و تاکنون نیز تعامل خوبی با عزیزان داشته است.