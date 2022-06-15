رشد سرسام آور تعداد کودکان کار همزمان با مهاجرت اتباع خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده شوم کودکان کار یکی از آسیب‌های اجتماعی است که جهان امروز با آن مواجه است؛ به همین دلیل روز ۲۲ خرداد ماه برابر با ۱۲ ژوئن هرسال به روز جهانی مبارزه با کار کودک اختصاص یافته است.

علیرغم کاهش تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان؛ در کشور ما به دلیل نبود آمار قطعی از تعداد این کودکان، اظهار نظر دقیقی در خصوص کاهش یا افزایش تعداد کودکان کار وجود ندارد.

قاسم حسنی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در میزگردی با موضوع بررسی پدیده شوم کار کودک با تاکید بر اینکه در زمینه کار کودک در عرصه‌ی ملی هیچ کار آماری دقیقی صورت نگرفته است، گفته بود: تمام آمارهایی که تاکنون داده شده است؛ برآورد و پیش بینی است.

حسنی در این میزگرد معتقد بود که جمعیت کودکان کار بسیار سیال و تغییر پذیر است؛ وی علت این تغییرات در جمعیت کودکان کار را به دلیل حضور کودکان افغانستانی در میان کودکان کار دانسته بود.

فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک هم روز سه شنبه در جمع خبرنگاران زنجانی گفته بود: آمار دقیق از کودکان کار در ایران نداریم؛ اما آمارهای تخمینی از سر چهارراه‌ها در شهرهای پرجمعیت ایران، نشانگر افزایش کودکان کار به ویژه بعد از ظهور طالبان است.

گمانه زنی رشد ۲۰ برابری جمعیت کودکان کار؛ در سایه نبود آمارهای دقیق

اگر چه به دلیل نبود امکانات مناسب برای سرشماری جمعیت مهاجران نمی‌توان در خصوص سیل اخیر مهاجرت اتباع افغانستانی به کشور اظهار نظر دقیقی داشت؛ با این وجود معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری میزان کودکان کار در کشور را در حال حاضر نسبت به قبل از ظهور طالبان، ۲۰ برابر بیشتر دانست و افزود: حضور طالبان در افغانستان و ایجاد ناامنی برای خانواده‌ها، سبب افزایش آمار کودکان کار در ایران شده است.

رصد میدانی وضع کودکان کار در محله‌های آسیب پذیر هم نشان از رشد بالای تعداد کودکان مهاجر افغان دارد.

معین کامرانی مدیر مدرسه آموزشی کودکان کار ارفک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عمده دانش آموزان مدرسه ارفک کودکان کار افغانستانی هستند.

همچنین معصومه ایزدی مددکار و فعال اجتماعی در همین زمینه با بیان اینکه مدت‌هاست دیگر ما به دنبال کودکان کار نمی‌گردیم؛ گفت: در چند ماه گذشته با حجم بسیار زیادی از مراجعین مواجه هستیم که حتی فرصت اینکه دنبال بچه‌ها بگردیم تا آنها را به مدرسه دعوت کنیم نداریم؛ ظرفیت ما به نحوی پر شده است که هر روز مجبور هستیم پاسخگوی تماس‌هایی باشیم که به دانش آموزان و خانواده‌های کودکان بگویم کجا ظرفیت خالی دارد که بتوانند ثبت نام کنند؛ حجم مراجعه بسیار زیاد است و من حداقل می دانم در منطقه ۱۲ مدارس دولتی پاسخگوی این تعداد درخواست ثبت نام کودکان نیست؛ به این دلیل که میزان اشتغال و امکان اشتغال در منطقه ۱۲ بیشتر است؛ بنابراین تجمع مهاجران هم بیشتر خواهد بود به همین خاطر تعداد دانش آموزان بیشتری هم به مدارس منطقه ۱۲ مراجعه می‌کنند.

طبیعی است شرایط حاکم بر کشور افغانستان و ناپایداری‌های سیاسی آن کشور یکی از عواملی است که می‌تواند بر افزایش جمعیت کودکان کار در ایران اثر بگذارد.

اما باید به خاطر داشت که در عرصه‌ی داخلی نیز به دلیل بروز مشکلات اقصادی، گرانی‌های آزاردهنده، توزیع نابرابر فرصت‌ها و بیکار شدن پدران از عوامل داخلی هستند که برافزایش جمعیت کودکان‌کار تأثیر می‌گذراند. در حقیقت با وجود اینکه عامل اصلی افزایش تعداد کودکان کار، رشد سرسام آور جمعیت مهاجران افغانستانی به کشور است؛ نباید از این موضوع غفلت کرد که بسیاری از کودکان ایرانی نیز به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به کار روی آورده‌اند.